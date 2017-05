Moon Jae-in kuulutas end Lõuna-Korea presidendivalimiste võitjaks

Lõuna-Korea endine inimõiguste advokaat Moon Jae-in, kes on ülekaalukalt võitmas teisipäeval toimunud presidendivalimisi, kuulutas end valimiste võitjaks.

"Minust saab kõigi lõunakorealaste president," ütles Moon toetajatele Souli Gwanghwamuni väljakul, kus mitu kuud toimusid meeleavaldused Mooni eelkäija Park Geun-hye tagandamiseks korruptsiooniskandaali tõttu.

"See on suur võit suurtele inimestele, kes püsisid minuga, et luua õiglusriik, kus jäävad peale reeglid ja terve mõistus," lisas ta.

Demokraatliku Partei liige ja vasaktsentrist Moon pälvis 41,4 protsenti häältest, selgus kolme telekanali ühisest küsitlusest. Konservatiiv Hong Joon-pyo jäi teiseks 23,3 protsendiga ja tsentrist Ahn Cheol-soo kolmandaks 21,8 protsendiga häältest. Ametlikke tulemusi veel teatatud ei ole.

Lõunakorealased valisid teisipäeval uut presidenti, kuna eelmine riigipea Park Geun-hye tagandati korruptsiooni tõttu ametist.

Riigipeaks püüdles ühtekokku 13 inimest.

Mooni võit tähendab Lõuna-Koreas aastakümneid kestnud konservatiivide võimuperioodi lõppu ning võib viia suurte muudatusteni riigi poliitikas Põhja-Korea suunal. Moon on toetanud tihedamat lävimist Pyongyangiga.

Lõuna-Korea presidendivalimistel on ainult üks voor.

Poliitikavaatlejate hinnangul on valimisaktiivsus ilmselt kõrge, kuna presidendiga seotud korruptsiooniskandaal tekitas riigis suure protestilaine.

Park võeti vahi alla märtsis süüdistatuna altkäemaksus, võimu kuritarvitamises ja riigisaladuste lekitamises. Parlament tagandas Parki ametist mullu detsembris, konstitutsioonikohus otsustas 10. märtsil parlamendi otsuse jõustada.

Süüdimõistmise korral võib Park saada 10-aastase või eluaegse vanglakaristuse.

Kaks Lõuna-Korea presidendikandidaati tunnistasid kaotust

Lõuna-Korea teisipäevastel presidendivalimistel tunnistasid kaotust lävepakuküsitluste andmeil teiseks ja kolmandaks jäänud kandidaat, avades tee liberaal Moon Jae-inile kuulutada end valimiste võitjaks.

Konservatiiv Hong Joon-pyo ja tsentrist Ahn Cheol-soo tunnistasid kaotust pärast Mooni võitu prognoosinud lävepakuküsitluste avaldamist.

Lõuna-Korea valimisaktiivsus oli pärastlõunaks 64 protsenti

Lõuna-Korea presidendivalimistel oli kella 15.00-ks osalenud ligi 64 protsenti valijaist, teatas riigi keskvalimiskomisjon.

Riikliku valimiskomisjoni arvestusse on lisatud ka eelmise nädala eelvalimistel osalenud 11 miljonit valijat.

Kõrget valimisaktiivsust peetakse positiivseks presidendivalimiste favoriidile Moon Jae-inile. Aktiivse hääletamise taga on vaatlejate hinnangul peamiselt noored, kes toetavad tõenäoliselt liberaalset Mooni.

Prognoosi kohaselt osaleb valimistel kokku umbes 80 protsenti valijaist.