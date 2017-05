Ken-Marti Vaherist võib saada Juhan Partsi kabinetijuht

"Juhan Parts on mulle ettepaneku teinud, see on igal juhul kaalukas väljakutse. Annan otsusest teada siis, kui see on lõplik," ütles Vaher Postimehele.

Seni on vabad kohad Partsi kabinetis Euroopa Kontrollikojas kabineti ülema koht ja atašee koht.

Praegu juhib kabinetti president Kersti Kaljulaidi ajal sama tööd teinud Peeter Lätti, kes lahkub töölt mai lõpus.

Kui Vaher otsustab kontrollikotta minna ja parlamendist lahkuda, siis on tema asendusliige riigikogus soolise võrdõiguslikkuse volinik Liisa-Ly Pakosta ning kui tema sellest loobub, siis Tarmo Kruusimäe.