Tallinna lennujaamas hakkab tööle automaatne julgestuskontroll

Tavareisijat puudutab kõige rohkem turvakontrolli kolimine senisest asukohast lennujaamahoone otsa ning peale uue asukoha peavad reisijad harjuma sellega, et kogu julgestuskontroll on automaatne, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Kui inimesed on end korrektselt ette valmistanud ja käsipagasi nõuetekohaselt kokku pannud, siis sisuliselt ei olegi tal julgestustöötajaga ühtegi kontakti. Automatiseeritud süsteem on üldine uus trend maailma lennujaamades ja see suurendab ka reisijate läbilaskevõimet märgatavalt," ütles G4S-i Tallinna lennujaama lennueelse julgestuskontrolli juht Ivar Nikopenzius.

Kuigi kontrolliliinide arv jääb samaks, suudavad viis automatiseeritud liini varasema 120 asemel läbi lasta ligi 250 reisijat tunnis. Pagasi läbivalgustaja ei pruugi enam seista kohe liini kõrval, vaid teeb oma tööd eraldi ruumis.

Käsipagas liigub rullikutel läbivalgustusse ja kui kontrollija leiab kotist midagi kahtlast, liigutatakse see automaatselt eraldi rullikteele, kus pagasile tehakse käsitsi kontroll.

Kohvrit pakkides tuleb kontrollida, ega pole kaasa võetud keelatud esemeid või ohtlikke aineid, kuid julgestuskontrolli läbimiseks tuleb targalt tegutseda juba ettevalmistusalal – võtta välja elektroonilised seadmed ja kõik vedelikud, kuid just vedelike küsimus tekitab julgestustöötajate ja reisijate vahel tihti vaidlusi.