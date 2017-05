Kindlustamine äripartnerite makseraskuste vastu kasvas ligi neljandiku

Lisaks varasematele sihtturgudele sõlmiti kindlustuslepinguid esmakordselt kuues uues sihtriigis tegutsevate ettevõtete makseraskuste vastu.

KredEx Krediidikindlustuse värskelt kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt kasvas 2016. aasta jooksul makseraskuste vastu kindlustuslepinguid sõlmivate ettevõtete hulk neli protsenti ning kindlustuslepingutega kindlustatud käive kaheksa protsenti.

Makseraskuste vastu kindlustatud äripartnerite koguarv kasvas 23 protsenti, sealjuures kodumaise müügi puhul oli kasv isegi 40 protsenti.

"Eelmise aasta põhjal võib öelda, et meie ettevõtted on üsna valvsad uutele turgudele sisenedes ja sealsete ettevõtetega tehinguid sõlmides. Samas kaotatakse valvsus pikaajaliste stabiilsete partnerite osas, kellel tekivad makseraskustega seotud probleemid ootamatult," ütles KredEx Krediidikindlustuse juht Meelis Tambla.

Möödunud aasta jooksul hüvitas KredEx Krediidikindlustus ettevõtetele 1,1 miljoni euro eest kahjusid ning ühtekokku 23 korral hüvitatud kahjudest suurim osa oli seotud Eesti ja Venemaa ettevõtete makseraskustega.

Välja makstud kahjude puhul oli üheksal korral tegemist müügiga Eesti ettevõttele, ülejäänud juhtumite puhul oli Eesti ettevõtte tehingupartneriks välismaal asuv ettevõte.

Tambla sõnul tähendab kahjude hüvitamise protsess, et KredEx Krediidikindlustus omandab oma kliendilt nõude ja tegeleb võlgnikelt kahju sissenõudmisega ise edasi, isegi kui selleks kulub vahel lausa mitu aastat.

"Meie poolt hüvitatud suurima kindlustusjuhtumi väärtuseks oli 522 000 eurot, mis tulenes makseraskustes Eesti ettevõtte saneerimisest. Suuruselt teine kahjujuhtum summas 123 099 eurot oli aga seotud Eesti eksportija äripartneriga Prantsusmaal, kus toimus organisatsiooni ümberkorraldamine makseraskuste tõttu," ütles Tambla ja lisas, et selliseid kahjusid on konkurentsivõimelisel ettevõttel võimalik vältida vaid eelnevalt sõlmitud kindlustuslepingu abil.

Tambla sõnul on heameel näha, et põhimõte usaldada makseriskide hindamine ekspertidele juurdub uusi eksporditurge otsivate Eesti ettevõtete seas üha enam - seda kinnitab asjaolu, et järjest rohkem ettevõtteid tunneb huvi makseriskide kindlustamise võimaluste vastu.

KredEx Krediidikindlustus on ainus kohalik krediidiriskide kindlustusettevõte Eestis, mis pakub eksportijatele võimalust kindlustada laekumata arvetest tekkivate kahjude vastu.

Tegutsemisaja jooksul on KredEx Krediidikindlustus kindlustanud Eesti ettevõtete müügikäivet 81 riigis enam kui kahe miljardi euro ulatuses.