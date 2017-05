EKRE: hääleõigus kohalikel valimistel peaks olema vaid Eesti kodanikel

EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul ei ole kohalike valimiste senine kord ehk hääletamisõiguse andmine elamisloa alusel teinud riigi valitsemist paremaks.

"On omavalitsusi, kus on võimul jõud, mis esindavad halli passi või mõne välisriigi dokumenti omavate elanike huve ja see on oht Eesti riigile ja kultuurile. Teisalt peame arvestama kasvava sisserändega. Rahvastikuregistri andmeil tuli eelmisel aastal Eestisse elama üle kuue tuhande välisriigi kodaniku, kelle hulgas oli ligi tuhat venelast, üle tuhande ukrainlase, üle saja nigeerlase ja samas suurusjärgus indialasi," märkis Helme.

Helme sõnul puudub sisserändajatel side Eesti kultuuriga ning seetõttu ei peaks neil olema õigust Eesti tulevikku puudutavates küsimustes kaasa rääkida.

"Kui sisserändajad soovivad hakata Eesti tuleviku üle otsustama, siis tuleb neil austada Eesti riiki ja rahvast, selgeks õppida eesti keel ning sooritada kodakondsuseksam. Valimisõigus võiks olla Eesti kodakondsuse taotlemise üheks motivaatoriks," ütles ta.

Helme sõnul on näiteks Lätis õigus osaleda kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ainult Läti kodanikel.

"Meie nõunanaabrid on Brüsseli surve kiuste oma rahvuslikule poliitikale kindlaks jäänud ning me peaksime neilt selles küsimuses eeskuju võtma. Kohaliku elu üle otsustamise õigus peab olema Eesti kodanike privileeg," ütles Helme.