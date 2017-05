Pevkur: ettevõtlust kahjustavad maksumuudatused tuleb tühistada

„Ükski valitsus ei tohi ega saa omada arvamust, et pärast neid tulgu või veeuputus. Istuv valitsus seda aga arvab,“ lausus Pevkur.

Tema hinnangul on Eesti tulevikus edukas, kui maksusüsteem on ühetaoline, läbipaistev ja lihtne, riigieelarve on tasakaalus ja kogutakse reserve, nii bürokraatia kui ettevõtluse maksukoormus minimaalne ja õigusruum on praegusega võrreldes poole väiksem.

Pevkuri sõnul sõltub ühiskonna edu valmisolekust minna kaasa muutustega. Ta märkis, et riigikogu on juba üle aasta arutanud jagamismajanduse reguleerimist, mis reaalsuses ammu toimib.

„Tulevikus on üha edukamad need riigid, kes oma ettevõtlust reguleerivat seadusandlust oluliselt vähendada julgevad. Las turg olla vaba, mitte üle reguleeritud,“ ütles ta.

Lisaks ei tohiks Pevkuri arvates seadusloome takistada majanduse ning ettevõtluse arengut. Kui ettevõtlust reguleerivaid akte ning bürokraatiat tunduvalt vähendada, ei muutuks Eesti õigusruum tema sõnul mitte kuidagi kehvemaks.

"Pigem vastupidi, suurem vabadus annab arengule suurema tõuke. 50 protsenti vähem õigusakte ja bürokraatiat – jah, see on julge, võib-olla isegi hulljulge eesmärk, aga väidan, et eduks ja tugevamaks saamisel vältimatu,“ märkis Reformierakonna esimees.

Arutelul „Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja võimalused ettevõtlusele“ esinevad ettekannetega lisaks Pevkurile veel ettevõtte MOVE Guides asepresident Sten Tamkivi ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige, Tartu Ülikooli nõukogu esimees Ruth Oltjer.