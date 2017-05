Reps ei kavatse ministriametist pikalt eemale jääda

"Minister ja kantsler on leppinud kokku, et ministeeriumi töös ei toimu mingeid muudatusi ning läbi kantsleri käib töö edasi," öeldi ministeeriumist ERR-ile.

"Minister pole praegu puhkust võtnud ja tal on soov valdkonnaga jätkuvalt edasi tegeleda ning praegu hindab ta olukorda jooksvalt," lisas kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb.

Mailis Reps teatas esmaspäeval, et tema perre sündis tütar Charlotte, kes on teravdatud arstliku tähelepanu all, paludes kõigil heasoovijatel ja meedial olla mõistvad ning anda perele rahu.

Mailis Reps on abielus lätlasest vandeadvokaadi Agris Repšsiga. Neil on kokku kuus last: poeg Richard (sündinud 2004), tütar Elizabeth (2006), poeg Karl Robert (2007), poeg Henry Roger (2011), poeg Frederick (2014) ja tütar Charlotte (2017).