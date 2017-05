Videod: eksministri sõnul hoiatati Valget Maja Flynni suhtes

Valget Maja hoiatati jaanuaris, et president Donald Trumpi riiklik julgeolekunõunik Michael Flynn oli haavatav väljapressimistele Venemaa suunalt, ütles endine justiitsministri kohusetäitja Sally Yates esmaspäeval seadusandjatele.

Yates, kelle Trump oma ametiaja alguses ametist vabastas, ütles seda senati õiguskomisjonis tunnistusi andes.

Yatesi sõnul ütles ta kuus päeva pärast Trumpi ametisseastumist jaanuaris Valgele Majale, et endine sõjaväeluure juht Flynn ei olnud asepresident Mike Pence'iga aus oma kõneluste kohta Venemaa suursaadikuga Washingtonis, mistõttu eksisteeris oht, et Venemaa võib kasutada väljapressimist.

Trump vallandas Flynni Pence'i ja teiste kõrgete ametnike survel 18 päeva hiljem. Flynn oli nõustanud teda julgeolekuküsimustes kogu 2016. aasta presidendivalimiste kampaania.

Yates ei öelnud, mida Flynn Vene suursaadiku Sergei Kisljakiga arutas 2016. aasta detsembris mitmes telefonivestluses, mida USA luureteenistus salaja jälgis.

Pence ütles jaanuaris, et Flynn oli eitanud, et need kõned hõlmasid ka eelmise riigipea Barack Obama administratsiooni poolt Venemaale kehtestatud sanktsioone.

Endised Obama ametnikud kinnitasid, et ametist lahkuv riigipea oli isiklikult hoiatanud Trumpi Flynni määramise eest riiklikuks julgeolekunõunikuks.

USA endine luurejuht hoiatas Venemaa sekkumise eest valimistesse

USA riikliku luureteenistuse endine juht James Clapper ütles esmaspäeval senatis tunnistusi andes, et Venemaa on nüüd täis julgust sekkuda valimistesse Ühendriikides ja mujal maailmas.

Ta ütles, et Venemaa sekkumine eelmisel aastal USA presidendivalimistesse tähistas uut taset Moskva aastakümneid kestnud püüetes sekkuda poliitilistesse võistlustesse.

Clapper avaldas lootust, et ameeriklased mõistavad nüüd Venemaast tuleneva ohu tõsidust ning et USA astub samme selle ohu vastu.

Clapper oli USA riikliku luureteenistuse juht kuni president Donald Trumpi ametisseastumiseni.

Politico võttis kokku kuulamise olulisemad kohad

Politico tõi esmaspäevase Yatesi ja Clapperi kuulamise puhul välja olulisemad detailid:

* Yates teavitas Valget Maja Flynni valeütlustest, kuid Trump vallandas nõuniku alles siis, kui asi avalikuks tuli;

* Yatesi enda vallandamine reisikeelu asjus tekitas kuulamisel samuti palju kõneainet;

* justiitsministri kohuseid täitev Yates kuulis reisikeelu kehtestamisest meediast;

* Clapper ei olnud oma ametiajal teadlik, et FBI on alustanud uurimist Trumpi meeskonna väidetavate Vene-sidemete asjus;

* Clapper ja Yates eitasid väiteid, et nemad olid meedia jaoks anonüümseteks allikateks, kes rääkisid Trumpi ja Venemaa teemal;

* Clapper kinnitas, et USA luureteenistused said informatsiooni Trumpi meeskonna ja Venemaa esindajate kontaktide kohta liitlastelt;

* demokraadist senaator Franken soovis ikkagi mõista, miks kulus Trumpil Flynni vallandamiseks 18 päeva ja kas administratsioonis on veel inimesi, kes on salaja Venemaa esindajatega suhelnud, kuid Yates rõhutas, et ta ei hakka spekuleerima;

* Yates ei soovinud ka kommenteerida, kas tema arvates tehakse esindajatekojas komiteedes adekvsaatset tööd Venemaa sekkumist puudutavaid asjaolusid uurides;

* senaator Cruz küsis Clapperilt ka endise välisministri Hillary Clintoni e-posti kasutuse skandaali teemal ning endine luurejuht tunnistas, et e-kirjade sellisel viisil haldamine tekitab mitmesuguseid võimalikke julgeolekulisi murekohti.