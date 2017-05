Venezuela sõjaväekohtud jätavad kümneid inimesi vahi alla

Seni on Venezuela sõjaväekohtute ette toodud 75 inimest, vahendasid ERR-i teleuudised.

Neid esindav advokaat ütles, et tsiviilisikute saatmine tribunali ette on ebaseaduslik. 1. aprillil puhkenud rahutustes on surma saanud 38 ja kannatada sadu inimesi.

Opositsioon süüdistab president Madurot majanduskriisis, mis on põhjustanud toiduainete nappust, ning on seisukohal, et riigipea kavandatud põhiseadusreformi eesmärk on katse vältida ennetähtaegseid valimisi.

Maduro andis omakorda haridusministrile korralduse moodustada kodanikekongress, et kirjutada uus põhiseadus.