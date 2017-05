SITE: ISIS avaldas Vene luuraja hukkamist kujutava video

Venemaa kaitseministeerium pole teemat veel kommenteerinud, vahendas Reuters.

ISIS-e poolt avaldatud video on 12 minuti pikkune, seal räägitakse vene keeles ning see avaldati päeval, mis Venemaa tähistab Suure Isamaasõja võidu aastapäeva.

Nagu ISIS-e hukkamisvideote puhul kombeks, oli hukatav kõrbe viidud ja põlvili surutud ning teda sunniti ütlema kaamerasse, et ka teised Venemaa agendid alla annaksid.

"See idioot uskus oma riigi lubadusi teda mitte maha jätta, kui ta kinni võetakse," ütles hukatava kõrval seisnud habemega mees, kes asus seejärel väidetaval Vene ohvitseril noaga pead maha lõikama.

Videosalvestuse autentsuse kohta pole praegu veel võimalik ametlikku kinnitust saada. Samuti pole teada hukatud mehe nimi ega aeg, mil video filmitud on.

Venemaa väed viibivad Süürias, et toetatada seal president Bashar al-Assadi valitsust. Kuigi Venemaa on väitnud, et Süürias ollakse just ISIS-e ja terroristidega võitlemas, on suur osa Venemaa poolt toetatud sõjategevusest olnud suunatud eelkõige Süüria opositsioonijõudude vastu.

Vene kaitseministeeriumi teatel on alates operatsiooni algusest ehk 2015. septembrist Süürias langenud umbes 30 Vene sõdurit. Ekspertide hinnangul võivad tegelikud kaotused olla suuremad, eriti kui võtta arvesse ka valitsusvägede poolel sõdivad Venemaalt pärit palgasõdurid.