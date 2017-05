Soome plaanib 2019. aasta EL-eesistumise puhul suurt kokkuhoidu

Üheks oluliseks otsuseks on see, et teiste liikmesriikide esindajatele ülejäänud riiki ei tutvustata ning kõik kohtumised toimuvad pealinnas ja lausa ühes konkreetses Helsingi konverentsikeskuses, mida hetkel pole veel välja valitud, vahendab HS.

Riigikantseleist selgitati ajalehele, et Soome eesmärgiks on korraldada võimalikud mitteametlikud tippkohtumised ja muud suured koosolekud hoopis Brüsselis. Ministrite tasandil toimuvaid kohtumisi on kavas korraldada "mõõdukalt" ehk umbes 10-15 kokkusaamist.

Põhjuseks on valitsuse selge soov kokku hoida - eesmärgiks on korraldada eesistumine tõhusalt ja stiilselt, kuid ilma eriliste ponnistuste ja meluta.

Otsusele aitab kaasa ka see, et aastatel 1999 ja 2006 korraldati eesistumised küllaltki suurejooneliselt. Näiteks 2006. aastal transportis Soome riigijuhte, ministreid, ametnikke ja ajakirjanikke kokku 21 erinevasse Soome piirkonda.

Samal aastal korraldati Soomes ka kaks mitteametlikku tippkohtumist ning sellised sündmused peaks 2018. aasta puhul toimuma hoopis Brüsselis.

2006. aasta eesistumine läks Soome maksumaksjale maksma 76 miljonit eurot ja sellele lisandusid veel julgeolekuga seotud kulud ehk üheksa miljonit eurot. 2019. aastal puhul on kehtestatud "laeks" 70 miljonit eurot, võimalikke kulutusi turvalisusele pole aga veel arvestama hakatud.

Ehk väga laias laastus arvestades soovib Soome korraldada 2019. aasta eesistumise 2006. aastast umbes 10 protsendi võrra odavamalt.

Peagi algava Euroopa Liidu eesistumise maksumus Eesti jaoks peaks jääma 76 miljonit euro juurde.