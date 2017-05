Riigikaitse uus kava toob naised kaitseväkke

Kava näeb ette naiste senisest suurema kaasamise kaitseväeteenistusse, sealhulgas vabatahtlikult ajateenistuse läbimise võimaluste suurendamisega, ütles kaitseväe pressijaoskonna ülem, kapten Arvo Jõesalu ERR-ile.

"Eelkõige näeb kava ette võrdsete võimaluste loomise, et riigikaitsesse saaksid panustada nii mehed kui naised võrdselt," märkis ta.

Jõesalu sõnul tingib ajateenijate arvu järkjärgulist suurendamist ühest küljest kiirreageerimisstruktuuri suurendamine 21 000 inimeselt 25 000 inimeseni, mistõttu on tarvis hakata aastas ette valmistama pisut suuremat hulka reservüksusi.

"Teisalt on eesmärk lõpetada senine olukord, kus ajateenistuse läbis vaid umbes 30 protsenti iga aastakäigu noormeestest," ütles Jõesalu.

Jõesalu sõnul võimaldab koosmõjus lähiaastatel toimuva kutsealuste arvu vähenemisega kuni 4000 kutsealuse teenistusse kutsumine suunata ajateenistusse umbes 60 protsenti ühe aastakäigu noormeestest.

"Seetõttu ei kujuta nad oma eakaaslaste hulgas enam mitte vähemust vaid enamust. Seega on eesmärk riikliku kohustuse rakendamine võimalikult võrdsel ja ühtlasel moel," kinnitas Jõesalu.

Uue riigikaitse kava järgi saab kogu kaitseväe kiirreageerimisstruktuuri suuruseks ligi 25 000 inimest, sellele lisandub täiendusresderv.

"Praeguseks suuruseks on 21 000 inimest. Kuna Eesti riigikaitse selgrooks on reservväelased, siis on kiirreageerimisstruktuuri suurendamises oluline roll rohkemate ajateenijate ehk tulevaste reservväelaste väljaõpetamisel ja reservüksuste arvu suurendamisel," selgitas Jõesalu.

Nii on Jõesalu sõnul ka oluline tegevväelaste arvu suurendamine, sest kiirreageerimisstruktuur koosneb tegevväelastest, Kaitseliidus ja ajateenistuses väljaõppe saanud reservväelastest.

Praegu vaadatakse üle ja ajakohastatakse ajateenijate koguarvu suurendamiseks tervisenõuded ning arstlike komisjonide töö.

"Muuhulgas on plaanis üle vaadata senised ajateenistusse kutsumisest ajapikenduse saamise kutsealused, saavutada erinevate riiklike andmebaaside parem ühilduvus, sealhulgas arstilike komisjonide parem juurdepääs e-tervisele ning analüüsida ja rakendada meetmeid ajateenistusest väljalangevuse vähendamiseks," ütles ta.

Kava järgi peab tegevväelaste arv kasvama järgneva 10 aasta jooksul 3800 inimeseni, kuid hetkel teenib kaitseväes veidi üle 3000. Kava järgi plaanitakse tegevväelaste arvu suurendada eelkõige värbamiskampaaniatega.