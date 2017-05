OTSE: Kallas ja Lemaître EL-i ja eurorahade tulevikust

Euroopa Komisjon avaldas märtsis viis võimalikku stsenaariumit, kuidas Euroopa Liit võiks pärast Ühendkuningriigi ELst lahkumist edasi liikuda.

Debatt püüab vastused anda küsimustele, mida need valikud endaga kaasa toovad ning milliste stsenaariumidega on Eestil kõige rohkem võita ja kaotada.

Viimase kümnendi jooksul on EL struktuurifondide toel Eestis ehitatud ja renoveeritud hulgaliselt meie igapäevaelus olulisi objekte – koole, haiglaid, lasteaedu, kaasajastatud on maanteid ning puhas joogivesi on jõudnud paljude majapidamisteni. Samuti on Eesti inimesed saanud abi tööotsingutel ning toetust ettevõtlusega alustamisel.

Kuidas erinevad Euroopa Liidu tulevikustsenaariumid mõjutavad EL eelarvet? Kas Eestil on lootust saada eurorahasid samas mahus ka uuel finantsperioodil pärast 2020.aastat?

Euroopa Liidu ja eurorahade tuleviku teemadel arutlevad Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektor Marc Lemaître ja Siim Kallas, kes on EL struktuurivahendite 2020+ kõrgetasemelise töögrupi juht ning Euroopa Komisjoni endine asepresident.

Otsepilt (inglise keeles):

Otsepilt eestikeelse sünkroontõlkega: