Iva ja Seeder mošeest, EKRE-st, sookvootidest ja aknaalustest

Kas mošee ehitamine Eestisse peaks olema keelatud?

Seeder: Ma ei näe selleks vajadust. Seadusega keelama ei pea.

Iva: Riik ei pea siin seadustama midagi.

Kas riigi vahendite eraldamine üürikorterite ehitamiseks Tallinnasse ja Tartusse on põhjendatud?

Iva: Sel juhul kui tegemist on sotsiaalkorteritega, mis on vajalik nendele inimestele, kes vajavad toetatud elamist või muid taolisi abimeetmeid.

Seeder: See ei peaks olema meie esimene valik. Kui meil oleks külluses raha võiks seda teha, aga kui meil on vähe resursse, pole võimalus pensione maksta ja ravijärjekorrad on pikad jne. Siis kui oleks minu valik anda raha korterite ehistamiseks, siis ma seda ei teeks.

Kas EKRE-ga tuleks teha tihedamat koostööd?

Seeder: Ma arvan, et koostööd on vaja teha kõigi erakondadega, kes on saanud valijatelt mandaadi. Valija tahet ei saa eirata. Tuleb ka EKRE-ga koostööd teha. Ma arvan, et tuleks teha rohkem.

Iva: EKRE osas pole erisust vaja teha, kõikide parlamendierakondadega tuleb teha head koostööd. Eri suunis EKRE jaoks vajalik ei ole.

Kas mittekodanikelt tuleks kohalikel valimistel valimisõigus ära võtta?

Iva: Ei.

Seeder: Selleks pole vajadust ja Euroopa õigus ei võimalda seda. Mittekodanike seas on ju erinevate riikide kodanikke, on EL-i riikide kodanikke, on kolmandate riikide kodanikud. Kes Eestis elavad alaliselt ja on lojaalsed võiksid ka valimistel osaleda.

Kas IRL-i esimeheks saades nõuate Keskerakonnalt Ühtse Venemaaga koostööprotokollidest taganemist?

Seeder: Mina saan aru, et nad retoorikas on taganenud. Keskerakond otsib ennast peale uue esimehe valimist ja see võtab aega. Kui Keskerakond kavatseb protokollid kapist välja võtta, siis see on punane joon ja IRL nendega koos edasi minna ei saa.

Iva: Nõus, aga tuletan meelde, et laupäeval valitakse IRL-ile esimeest, mitte Keskerakonnale. Kindlasti ei hakka IRL-i esimees korraldama Keskerakonna tööd.

Kas võrdsete kandidaatide puhul tuleks tööle võtmisel eelistada mees- või naiskandidaati?

Iva: Sõltub töökohast. Kui on organisatsioonis situatsioon, et näiteks üks või teine sugu on alaesindatud, siis tuleb kasuks, kui valitakse alaesindatud soo esindaja. See tavaliselt organisatsioonis nii toimib.

Seeder: Mina ei pea mingisuguseid sookvoote vajalikuks poliitikas, majanduses, hariduses ja mujal. Väga harva tekib elus, kui üldse, võimalus, et on kaks täpselt võrdset kandidaati. Nad võivad olla võrdsed küll kvalifikatsioonilt, aga kui paigutame nad konkreetsesse kollektiivi, siis juht kindlasti näeb, et kellelgi on eelis konkreetse olukorra tõttu. Iga juhtumit tuleb hinnata eraldi.

Kas Marko Mihkelson ja Margus Tsahkna kolivad viie kuu pärast riigikokku nn aknaalusteks?

Iva: Ei. Nad on erakonnale väärtus ja nad saavad ennast realiseerida väga kenasti.

Seeder: Mina küll seda ei usu. Miks nad seal akna all peaksid olema?

Kas IRL ületab Tallinnas ja Tartus valimiskünnise?

Seeder: Ma usun küll.

Iva: Ikka. Erakonnad peavad tegema Tallinnas heas koodtööd, et tekis koalitsioonivõim ja lõpeks ühe erakonna ainuvalitsemine.