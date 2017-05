Koeru vallajuhid on juba teatanud, et täna õhtul kogunev vallavolikogu ei toeta valitsuse ideed sundliita vald kuue Järvamaa maaomavalitsuse liitmisel tekkiva Järva vallaga. Koeru soovib ühineda hoopis naabermaakonnas asuva Rakke vallaga. Rahandusministeeriumi asekantsleri Kaia Sarneti sõnul ei lähe Koeru valla tegevus kokku haldusreformi seadusega - vabatahtliku ühinemisega on hiljaks jäädud. Olev Kenk