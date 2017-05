Internetihiid Google eirab riigikogu katset suhelda

Riigikogu keskkonnakaitsekomisjoni katsed kontakteeruda Google'iga Eesti haldusjaotuse muutmiseks internetihiiu kaardirakendustes on kulgenud edutult - Google pole komisjoni ametlikule kirjale jaanuarist alates kuidagi reageerinud.

Riigikogu keskkonnakomisjon ja selle aktiivselt valimisteks valmistuv esimees Rainer Vakra tegid 18. jaanuaril Google’ile ametliku ettepaneku asuda oma kaardilahendustes kasutama vahetult Eesti maa-ameti infosüsteemi, et neis oleks kajastatud alati värskeimad andmed meie tänavate ja teede kohta, vahendab Postimees. Eriti aktuaalseks muutub küsimus haldusreformi valguses.

Vakra märkis, et Google’i kaardid ei kata praegu kaugeltki täpselt Eesti maapiirkondi ja väiksemaid asulaid ning aastaid on paljud aadressid uuendamata, samas on Eesti maa-amet ja Google sõlminud juba 2014. aasta mais litsentsilepingu, mis tehnoloogiaettevõttele meie andmete kasutamist vabalt võimaldab.

"Lahenduse leidmiseks pöördusime ametliku riigikogu keskkonnakomisjoni kirjaga Google’i piirkondlike juhtide poole. Eesmärk on, et vähemasti Eesti haldusjaotuse muudatused jõuavad õige pea ka Google'i rakendusteni ja et inimesed võimalikult vähe teel eksleksid ja valesse kohta satuksid," ütles Vakra.

Paraku ei ole keskkonnakomisjon sellele kirjale mitte mingisugust vastust saanud, märkiskomisjoni nõunik Vivi Older.

Eestile lähim Google'i lähim kontor asub Poolas.