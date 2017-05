CBS: USA kaalub elektroonikakeelu kehtestamist ka Euroopa lendude puhul

USA keelas märtsis süle- ja tahvelarvutite pardalevõtmise kümnest Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika lennujaamast Ühendriikidesse startivatel lendudel, hoiatades, et äärmuslased plaanivad rünnata reisilennukeid elektroonikaseadmetesse peidetud pommidega. Nüüd olevat aga kaalumisel, kas kehtestada samasugune keeld Euroopast, sealhulgas Ühendkuningriigist lähtuvatel lendudel, vahendas CBS.

Allikate kinnitusel arutatakse praegu sisejulgeolekuministeeriumis, kas keelu laiendamisest tulenev kasu kaalub üles võimalikud tõrked ja segaduse. Otsuse langetamiseks on ametnikud kohtunud regulaarselt ka USA lennufirmade esindajatega ning järgmine suurem kohtumine peaks toimuma käesoleval nädalal. Otsus ise aga võidakse teha juba lähinädalatel.

Ka sisejulgeolekuministeerium on varem kinnitanud, et elektroonikakeelu küsimus on kogu aeg aktiivses menetluses ja et seda võib vajadusel ka laiendada.

TSA (Transportation Security Administration) teatas CBS-ile, et mingit elektroonikakeelu laiendamise otsust pole praegu tehtud, kuid ametnikud hindavad reegleid luureandmete põhjal pidevalt ning reisijate turvalisuse tagamiseks astutakse samme vastavalt vajadusele.

TSA endised tippametnikud selgitasid, et elektroonika, eelkõige sülearvutite keelamine on olnud teemaks juba rohkem kui aasta aega ehk alates Somaalia reisilennuki juhtumit 2016. aasta veebruaris. Väidetavalt on üldisem seisukoht, et täielik või laialdane keeld oleks ebapraktiline ning tooks kaasa ka äriklassi reisijate pahameele, sest võimalus lennuki pardal tööd teha kaoks. Samuti oleksid reisijad murelikud, kui sensitiivset informatsiooni sisaldavaid sülearvuteid tuleks anda pagasiruumi.