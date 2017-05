Tartu abilinnapea pürib ilmselt linnapeaks

ERR kirjutas esmaspäeval ka sellest, et Tartus kandideerib eurosaadik Marju Lauristin, kes samuti oma kandideerimist kinnitada ei soovinud. Lauristini osalemist valimistel kinnitas erakonna Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof.

Intervjuu Jarno Lauriga:

Kas ma saan õigesti aru, et teist saab Tartus erakonna linnapeakandidaat?

Seda peate minult küsima natukese aja pärast, sest see asi tõusetub päevakorda 21. mail alles.

Kuidas nii? Kas te enda jaoks ei ole seda läbi mõelnud?

Mina saan öelda, kuna see juhtub või ei juhtu, aga rohkem ma praegu ei tahaks sel teemal spekuleerida.

See ei ole ju spekulatsioon, kui te ütlete, kas te tahaksite saada Tartu linnapeaks või ei tahaks.

Ja mis kontekstis see teid huvitab?

Kohalike valimiste kontekstis.

Uudiseni peate ootama 21. maini. Midagi ei ole teha. Demokraatial on oma võlu ja demokraatia võlu on see, et asjad juhtuvad siis, kui nad juhtuvad.

Aga miks te ei soovi kinnitada praegu? Teist ju saab Tartu linnapeakandidaat. Mis vahe seal on, millal see välja öelda?

Siin on ka teatud viisakus selle kogu suhtes, kes selle otsuse peab tegema või kellel on õigus seda teha. Nii ta ongi.