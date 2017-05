Helmes on PERH-i juhtide süüasjaga seoses kriminaaluurimise all

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles teisipäeval Harju maakohtus PERH-i eksjuhtide kohtuprotsessil, et prokuratuur käivitas kriminaaluurimise, et kontrollida Helmese poolt juriidilise isikuna võimalikku korduvat altkäemaksu andmist.

Helmese ja firma esindaja Andres Kuke võimalikku seaduserikkumist uurib keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.

Evestus märkis kohtuistungil, et kohtualused rääkisid oma ütlustes, et puhkusereisid, mis nende väitel Helmes AS tasus vastutasuna nende tehtud töö eest, olid kooskõlastatud Helmese esindaja Andres Kukega ning sellest tulenevalt alustaski prokuratuur teisipäeval kriminaalmenetluse.

Kahtlustuse kohaselt pani Andres Kukk toime korduva pistise andmise, mis alates 2015. aastast on kvalifitseeritav altkäemaksu andmisena ametiisikule vastutasuna temapoolse ametiseisundi kasutamise eest, mis on toime pandud vähemalt teist korda.

Kahtlustuse kohaselt pani Helmes toime sama kuriteo juriidilizse isikuna.

Helmese ja Kuke kriminaalasi ei kuulu lahendamisele praegu kohtu all oleva PERH-i eksjuhi Tõnis Alliku ja haigla IT juhi Marko Kilgi süüasjaga.

Kohtuistungil andis juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus teada, et prokuratuur muudab PERH-i eksjuhtidele esitatud süüdistust.

Muudetud süüdistuse kohaselt jäid süüdistuses toodud kuriteoepisoodid alles, kuid varem kelmusena kvalifitseeritud teod hindas prokuratuur ümber ning neid käsitletakse nüüd pistisena grupi poolt.

Järgmine kohtuistung toimub 16. mail.

Süüdistus

Algselt esitatud süüdistuse kohaselt võttis PERH-i juhatuse endine esimees Allik korduvalt altkäemaksu, mille vastutasuna tagas ta aastate jooksul olla raviasutuse toitlustajaks samas kriminaalasjas süüdistuse saanud osaühingul.

Süüdistuse järgi sõlmis raviasutus mitmel korral riigihanke läbiviimise tulemusel lepingud süüdistuse saanud osaühinguga ning vastutasuks sai PERH-i juht mitmel korral käia selle ettevõtte kulul Saksamaal toimuval Oktoberfesti üritusel.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse kinnitusel näitas uurimine, et ühepäevased Müncheni Oktoberfesti külastused oli lõbu-, mitte tööreisid.

Süüdistuse kohaselt käisid süüdistatavad PERH-ile infosüsteemide arendustöid teinud Helmese kulul ja teadmata lisaks lubatud tööalastele välisreisidele koos pereliikmetega ka erinevatel puhkusereisidel.

Uurimise käigus leidis PERH-i pikaaegne IT-lahenduste partner Helmes, et on kandnud üle 10 000 euro kahju, sest Allik ja Kilk esitasid oma reiside kohta valeandmeid ja neljal reisil polnud mingit pistmist töö- ja kliendisuhetega.

Allik ja Kilk endal süüd ei näe.

"Ma olen endiselt arvamusel ja seisukohal, et ma ei ole haigla huve kuidagi kahjustanud, ma ei ole seadusi rikkunud, aga mõned asjad, mis on tehtud, teeks ma täna teistmoodi," on ta "Aktuaalsele kaamerale" kinnitanud.