Saksamaal vahistati seoses "põgenike-vandenõuga" teine sõjaväelane

Föderaalprokuratuuri esindaja Frauke Köhleri sõnul vahistati 27-aastane Maximilian T teisipäeval Kehlis ja teda süüdistatakse vägivallaakti ettevalmistamises. Võimude kinnitusel on motiiviks kahtlustatava paremäärmuslikud veendumused.

Ajakirja Der Spiegel andmetel oli vahistatu sõjaväelane, kes teenis Prantsuse-Saksa brigaadis Illkirchis koos aprillis arreteeritud leitnant Franco A-ga.

Prokuratuuri teatel varjas teisipäeval vahistatu leitnanti selle puudumise ajal kasarmutest, kui ta etendas Saksamaal asüülitaotlejat.

Maini-äärse Frankfurti prokuratuur kinnitas aprillis, et vahistatud on 28-aastane sõdur, keda kahtlustatakse Süüria põgenikuks maskeerumises, et rasket ksenofoobse motiiviga vägivallategu toime panna. Menetluse raames korraldasid föderaalne kriminaalpolitsei (BKA), Hesseni ja Baierimaa politsei koostöös Austria ja Prantsusmaa politseiga haarangud 16 uurimisega seotud valduses.

Die Welti teatel registreeris sõdur end 2015. aasta detsembris Hesseni liidumaal Giessenis Süüria põgenikuks ja taotles 2016. aastal varjupaika. Võimud andsidki talle asüüli, jättes märkamata nii tema Saksa tausta kui ka asjaolu, et ta ei osanud araabia keelt.

Austria politsei märkas sõdurit, kui ta üritas Viini lennujaamas peita illegaalselt soetatud püstolit, mida ta võis hiljem vägivallatsemiseks kasutada kavatseda.

Esialgse uurimisversiooni kohaselt lootis noor sõdur, et pärast rünnaku korraldamist leiaksid uurijad, et tema sõrmejäljed klapivad asüülitaotlusel olevatega. Rünnaku sihtmärkideks olevat aga valitud põgenike vastu võtmist toetanud poliitikud, sealhulgas endine president Joachim Gauck ja justiitsminister Heiko Maas.

Lisaks eelpool mainitud sõjaväelastele on varem teatatud ka ühe juhtumiga seotud tudengi vahistamisest.