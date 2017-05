Trumpi veebilehelt kustutati jutt moslemikeelust

USA kohtud on blokeerinud kaks Trumpi reisikeelumäärust. Administratsiooni kinnitusel ei ole reisikeeld seotud religiooniga, kuid kohtunikele see selgitus ei sobinud, sest Trumpi kampaania veebileht oli juba varem kuulutanud, et keelu eesmärk on "tõkestada moslemiimmigratsiooni". See aga tundub paljudele kohtutele põhiseaduse vastane religioonil põhinev piirang, vahendas The Washington Post ja BBC.

Sama vastuolu kerkib üha esile ka avalikkuses. Näiteks esmaspäeval küsis ajakirjanik Valge Maja pressisekretärilt Sean Spicerilt selle kohta.

"Kui Valge Maja ei nimeta seda enam "moslemikeeluks", siis miks presidendi veebilehel nimetatakse seda endiselt otsesõnu "moslemiimmigratsiooni tõkestamiseks"?" küsis ajakirjanik.

Spicer vastas seepeale, et ta ei ole teadlik, millisest kampaaniaveebilehest jutt käib.

Sel hetkel oli veebilehel tõepoolest üleval tekst pealkirjaga "Donald J. Trumpi teade moslemiimmigratsiooni tõkestamisest".

"Donald J. Trump kutsub üles sulgema täielikult moslemite sissepääs Ameerika Ühendriikidesse, kuniks meie riigi esindajad jõuavad selgusele, mis toimub," seisis veebilehel.

Pärast küsimuse esitamist pressikonverentsil aga tekst veebilehelt kadus.

ABC ajakirjanik Cecilia Vega oli ilmselt üks esimestest, kes seda märkas. "Minutid pärast seda, kui me küsisime Valgelt Majalt, miks presidendi kampaanialeht endiselt nimetab seda moslemikeeluks, tundub, et teade kustutati," kirjutas ta Twitteris.

See toimus aga vaid mõni tund pärast seda, kui USA apellatsioonikohus, mis arutab halduskohtu otsust reisikeelu põhiseaduse vastasuse kohta, küsis administratsiooni advokaatidelt presidendi teadete kohta kampaania ajal.