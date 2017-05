Tai supermarketi juures kärgatas kaks plahvatust, viga sai üle 40 inimese

Tegemist on teise suurema rünnakuga viimastel kuudel peamiselt budistliku Tai lõunaosas, kus kohalikud islamistid võitlevad võitlevad iseseisva riigi rajamise eest, vahendasid AFP ja International Business Times.

Etniliste malaide rühmitused on Yala, Pattani ja Narathiwati provintsis sõdinud keskvõimuga juba 2004. aastast saadik ning konflikti tõttu on hukkunud rohkem kui 6500 inimest.

Viimane tõsisem terrorirünnak Pattanis leidis aset 2016. aasta augustis, kui pomm plahvatas ühe hotelli lähistel. Tookord hukkus üks ja sai viga 29 inimest.

Teisipäevased plahvatused toimusid kohaliku aja järgi kella 14 paiku kesklinnas asuva Big-C supermarketi lähistel.

Esimene pomm plahvatas ostukeskuse sees ja teine natuke aega hiljem parklas, kuhu supermarketi kliendid olid pärast esimest plahvatust põgenenud. Politsei kinnitusel oli teise plahvatuse näol tegu autopommiga.

Politsei kõneisik, politseikapten Preecha Prachumchai selgitas AFP-le, et esimene pomm oli väike, kuid teine plahvatus oli väga võimas. "praeguste andmete kohaselt on umbes 40 inimest viga saanud, ühe seisund on raske," lisas ta.