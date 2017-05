Jakarta kuberner mõisteti süüdi jumalateotuses

Purnamat, keda teatakse ka nime all Ahok, süüdistati islami solvamises, kuna ta viitas möödunud aastal kampaaniakõnes ühele salmile Koraanist, vahendas BBC.

Prokurörid nõudsid talle üheaastast tingimisi vangistust.

Purnama, kes on ise kristlane, on eitanud jumalateotust ning kavatseb kohtu otsuse vaidlustada. Indoneesia on suuremas osas islamiusuline riik.

Kuberneri juhtumit vaadeldi kui testi riigi ususallivusele.

Purnama võeti kohe pärast otsuse väljakuulutamist vahi alla. Tema asetäitja Djarot Saiful Hidayat juhib Jakartat kuni ametiaja lõpuni oktoobris.

Kohtu otsus tõi kaasa suure meeleavalduse. Islamistlikud grupid kutsusid üles määrama Purnamale maksimaalset ehk viie aasta pikkust vanglakaristust. Purnama toetajate sõnul on aga karistus liiga karm ning ta tuleks õigeks mõista.