Merkel ei luba türklastel Saksamaal surmanuhtluse üle hääletada

Saksamaa lubas türklastel hääletada aprillis toimunud referendumil president Recep Tayyip Erdoğani volituste laiendamise üle, kuid mitu riiki keelasid teha neis referendumi heaks kampaaniat, vahendas Reuters.

Erdoğan süüdistas neid riike seepeale natsistlikus käitumises.

Merkel, kes kandideerib septembris neljandat korda kantsleriks, on öelnud, et Euroopa Liit ei peaks Türgit eemale tõukama, vaatamata Erdoğani tegevusele võimu tugevdamisel ja massiarreteerimistele pärast möödunud aasta juulis toimunud riigipöördekatset.

Samas kinnitas Merkel seda, mida tema pressiesindaja möödunud nädalal ütles - et Saksamaa ei anna Türgi konsulaatidele ja saatkondadele luba olla valimisjaoskondadeks surmanuhtluse taastamise referendumil. Surmanuhtlus on kõigis Euroopa Liidu riikides keelustatud.

"Me ei vasta tavaliselt hüpoteetilistele küsimustele, kuid see küsimus ei ole kahjuks nii hüpoteetiline, kuna seda teemat Türgis arutatakse," ütles Merkel ringhäälingule WDR.

"Minu arvates on tähtis öelda, et me ei saa anda luba Saksamaa pinnal sellisele teemale nagu surmanuhtlus, mida me absoluutselt tõrjume," lisas ta.

Türgi keelustas surmanuhtluse 2004. aastal, kuna see on üks Euroopa Liiduga liitumise tingimus. Erdoğan on aga öelnud, et ta kiidaks heaks surmanuhtluse taastamise, kui parlament sellise ettepaneku teeks või kui seda referendumil toetataks.

Saatkondadel ja konsulaatidel on 1961. aasta Viini konventsiooni kohaselt teatud privileegid ning Türgi tahaks suure tõenäosusega pidada neis hääletusi, et kaasata umbes 1,5 miljonit välismaal elavat türklast.