Küberjuht: USA jälgis venelaste tungimist Prantsuse arvutisüsteemidesse

USA küberväejuhatuse ja riikliku julgeolekuameti juht admiral Mike Rogers ütles, et Ühendriigid teevad Prantsusmaa ja Saksamaaga koostööd desinformatsioonikampaaniate takistamiseks valimiste ajal.

Prantsuse valimiskomisjon teatas laupäeval, et pärast rünnakut Emmanuel Macroni kampaania arvutivõrku lekitati sotsiaalmeediasse arvestatav kogus andmeid ja valeinfot. Prantsuse valitsuse küberjulgeolekuamet uurib juhtumit, mida üks valitsusametnik nimetas väga tõsiseks sissetungiks.

Andmed lekitati 36 tundi enne pühapäeval toimunud Prantsuse presidendivalimiste teist vooru, kus läksid vastamisi Macron ja parempopulist Marine Le Pen.

Valimiskomisjoni sõnul olid andmed pärit Macroni teabesüsteemidest ja mõne tema kampaaniajuhi meilikontodest. Sarnane rünnak sooritati 2016. aasta USA presidendivalimistel Demokraatliku Parteid juhtivale Demokraatlikule Rahvuskomiteele.

"Meieni jõudis teadmine Venemaa tegevusest. Olime rääkinud oma Prantsuse ametivendadega ning hoiatasime neid: "Vaadake, me jälgime venelasi. Näeme neid tungimas mõnda teie taristu ossa. Siin on see, mida me oleme näinud. Kuidas saame teid aidata?"," ütles Rogers USA senati relvateenistuste komiteele.

Rogersi sõnul teeb USA tihedat koostööd ka oma Saksa ja Briti ametivendadega. Saksamaal toimuvad 24. septembril föderaalparlamendi ja Suurbritannias 8. juunil parlamendivalimised.

Ameti juht lisas, et USA töötab välja kõikehõlmavat küberpoliitikat "vapra uue maailma" vastu küberruumis. "Ühendriigid parandavad võimekust kaitsta riiki küberrünnakute eest, kuid ütleksin iseendale, et Rogers, sa ei liigu piisavalt kiiresti," lausus ta.