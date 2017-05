Hiina lubab kaitsta Pariisi kliimalepet

Hiina president Xi Jinping lubas telefonikõnes Prantsusmaa presidendiks valitud Emmanuel Macroniga, et kaitseb Pariisi kliimalepet, mille eesmärk on ohjeldada kliimamuutusi ning vähendada fossiilkütuste heitmeid.

USA president Donald Trump alles otsustab, kas astub leppest välja nagu ta valimiskampaania ajal lubas, vahendas BBC.

Kliimaeksperdid on aga mures, et see samm viib Pariisi kokkuleppe kaosesse.

Hiina välisministeeriumi teatel ütles aga Xi Macronile, et Hiina ja Prantsusmaa peaksid kaitsma "ülemaailmse juhtimise saavutusi, sealhulgas Pariisi kliimalepet".

Eelmise USA presidendi Barack Obama valitsemise ajal tegid USA ja Hiina mitu ühist avaldust kliimamuutuste kohta, teatades isegi koos, et nad allkirjastavad Pariisi leppe. Just Hiina ja USA on maailma suurimad saastajad.

Kui Trump helistas Macronile, et õnnitleda teda presidendiks valimise puhul, siis ütles Macron, et kavatseb samuti kliimalepet kaitsta.

Teisipäeval Itaalias Milanos toimunud konverentsil ütles Obama, et USA ja Hiina peavad näitama teed võitluses kliimamuutuste vastu.

"Hea uudis on see, et erasektor on juba teinud otsuse, et puhas energia on tulevik. Need asjad on nüüd energiasektoris lukus. Nende debattide pärast, mis praeguses administratsioonis käivad, astutakse samme võib-olla aeglasemini kui neid muidu tehtaks, kuid ma olen enesekindel," lisas Obama.

Pariisi kliimaleppe on ratifitseerinud ligi 200 riiki. Leppe eesmärk on hoida ülemaailmne õhutemperatuuri tõus alla 2 kraadi. Samuti soovitakse sellega liikuda eemale fossiilsete kütuste kasutamisest selleks, et vähendada üleujutuste ning põudade teket ja piirata mereveetaseme tõusu.

Trump on varem öelnud, et pole ühtki tõendit selle kohta, et kliimamuutused oleksid inimese tegevuse tagajärg. Ta on kutsunud üles suurendama nafta puurimist, lõdvendama regulatsioone ning kiitma heaks Kanadast tuleva Keystone XL naftajuhtme ehitamist.