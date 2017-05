Teised parteid on skeptilised EKRE valimisseaduse muutmise algatuse suhtes

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) soovib muuta valimisseadust nii, et kohalikel valimistel oleks hääleõigus vaid Eesti kodanikel. Teised erakonnad on EKRE algatuse suhtes skeptilised.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist on erakonna programmilise lubadusega ning lisas selgituseks, et riigi tuleviku üle otsustamiseks peab seda riiki austama.

"Mina ei ole nõus selle väitega, et kui sa elad kohapeal ja kui sa maksad maksud ära, siis see on truuduse või lojaalsuse mõõdupuu. Lojaalsuse mõõdupuu on see, kui sa räägid kohalikus keeles ehk eesti keeles ja lojaalsuse mõõdupuu on see, kui sa teed kodakondsuse eksami ära. See on miinimum," rääkis Helme.

Tema hinnangul võiksid EKRE algatust erakondadest toetada koalitsioonist Isamaa ja Res Publica Liit ning opositsioonilised Reformierakond ja Vabaerakond. Põhjuse seda arvata annavad nende erakondade poolt viimasel ajal esitatud seisukohad.

Vabaerakond leiab EKRE algatust kommenteerides, et tähtis on see, et kohalikud saaksid ise oma probleemidega tegeleda.

"On nad siis otseselt kodanikud või mittekodanikud, aga kui nad elavad Eestimaal ja tahavad Eesti asjades kaasa rääkida, siis meie leiame, et see on igati okei ja tüli selle teemal me uuesti ja uuesti kaevata ei soovi," ütles Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak.

Reformierakonna fraktsiooni liige Deniss Boroditš arvab, et kuna volikogud tegelevad põhiliselt olmeküsimustega, pole põhjust senist valimisseadust muuta.

"Võimalus seda suunata ja muuta, kaasa rääkida peaks olema kõikidel nendel, kes püsivalt siin elavad ja seega omavad näiteks elamisluba," ütles ta.

Martin Helme tõi näiteks Tallinna, kus praegune valimissüsteem on toonud kaasa olukorra, kus heakorra, liikluse ja elamuehituse asemel on aruteludes esikohal rahvus- ja keeleküsimused.

"See on sisuliselt lükanud Eesti pealinna poliitika primitiivsele hõimupõhisele jagunemisele, mis ei ole hea ei demokraatiale ega heale valitsemisele," märkis Helme.

Tallinna abilinnapea ja Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart ei ole Helme väitega nõus. "Ma olen kindel, et Tallinna linnas võim tegeleb kohaliku elu korraldamisega sõltumata sellest, mida keegi arvab rahvuspoliitika kohta, ja need asjad ei ole omavahel seotud," rääkis Kõlvart.

EKRE lubab veel sel kevadel valimisseaduse muudatuse riigikogule esitada.