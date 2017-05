EL USA-le: ÜRO rahastamine on mõnikord kaitsekulutustest olulisem

Mogherini tõi ÜRO Julgeolekunõukogus esile ka EL-i toetuse Iraani tuuma- ja Pariisi kliimaleppele.

"Lubage mul väljendada end väga selgelt ning rääkida otse meie Ameerika sõpradega," lausus Mogherini nõukogu istungil, kus osales ka USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley.

"Meie jaoks on äärmiselt oluline, et jätkaksime investeerimist nendesse ÜRO ametitesse. Need on ülemaailmse rahu jaoks sama olulised kui kaitsekulutused - vahetevahel isegi rohkemgi," ütles EL-i esindaja.

USA presidendi Donald Trumpi valitsus mõtleb suurendada kaitse-eelarvet 54 miljardi dollari võrra osaliselt diplomaatiale ja välisabile tehtavate kulutuste arvelt.

Ühendriigid on ÜRO tegevuste suurim rahastaja - riik tasub maailmaorganisatsiooni 5,4-miljardilisest tuumikeelarvest 22 protsenti ning 7,9-miljardilisest rahuvalve-eelarvest 28,5 protsenti.

Mogherini sõnul on ÜRO toetamine Euroopa riikide jaoks äärmiselt oluline investeering meie julgeolekusse. Esindaja rõhutas, et EL-i riikide vabatahtlikud eraldised moodustavad ÜRO kogueelarvest poole.

EL-i riigid investeerivad "uhkelt ja arukalt" Maailma Toiduprogrammi, lapsi abistavat ÜRO ametit UNICEF-i ja Palestiina põgenikeametit UNRWA-d, lausus Mogherini.

Mogherini sõnul loodab ta, et Ühendriigid peavad ka tulevikus kinni Pariisi kliimaleppest. Lisaks tõi ta esile, et kõik leppe allkirjastanud riikidel on õigus koostada oma tegevusplaan kavandatud kasvuhoonegaaside emissioonide piiramise elluviimiseks.

"Olen kindel, et USA valitsusel on piisavalt ruumi leida omaenda lahendus, olles osa sellest, milles maailm koos kokku leppis," ütles Mogherini.

Teisipäeval pidi Valges Majas toimuma kohtumine Trumpi ja tema tippnõunike vahel ja arutelude keskmes pidi olema kliimalepe ja sellest kinnipidamine, kuid kohtumine lükati teadmata ajaks edasi. USA on Hiina järel suuruselt teine kasvuhoonegaaside emiteerija maailmas.

USA uue valitsuse kriitikat pälvinud Iraani tuumaleppest rääkides ütles Mogherini, et ÜRO tuumaagentuur IAEA on viiel korral kinnitanud, et Teheran peab leppest kinni. Iraani lepe "on teetähis tuumarelvade leviku tõkestamise vallas, suurendades kõikide turvalisust - nii (Lähis-Ida) regioonis, Euroopas ja maailmas", ütles ta.