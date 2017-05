Koeru võib minna sundliitmise tõttu valitsuse vastu kohtusse

Vabatahtliku ühinemise võimalusest loobunud Koeru lõpetas ühinemiskõnelused loodava Järva vallaga, kui sai selgeks, et suurvalla keskus tuleb Järva-Jaani, mitte Koeru, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rakkega liitumine tuli taas kõne alla aga alles pärast seda, kui aeg vabatahtliku ühinemise vormistamiseks oli möödas. Teisipäeva õhtul koos olnud Koeru vallavolikogu ütles valitsuse Järva vallaga sundliitmise kavale kindla "ei".

"Meil puudub täna Järva vallaga liitumiseks rahva mandaat. Nii toetab Koeru volikogu sundliitmisele "ei" öeldes Rakke-Koeru lepingut ja me läheme kindlasti sellega edasi," rääkis Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand.

Rahandusministeeriumi hinnangul on Koeru ja Rakke vald vabatahtliku ühinemisega hiljaks jäänud.

"Hetkel toimub vabariigi valitsuse poolt algatatud nn sundühendamiste etapp ja paralleelselt ei saa samaaegselt teha ühtegi vabatahtlikku ühendamist. See on seaduses sama selgelt öeldud," ütles rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet.

"Kõik need seaduslikud alused, mis oleks võimaldanud vabatahtlikku ühinemist, hetkel ei kehti, mistõttu seda protsessi ei saa ka läbi viia," lisas ta.

Mandi sõnul ollakse valmis ka kohtusse minema.

"Nii nagu me oleme seadust lugenud ja nii nagu on ka meie kaaskirjas, on välja toodud haldusterritoriaalse reformi seaduse punktid, mis lubavad meil täna vabatahtlikult liituda ja sellest tulenevalt me oleme ka lähtunud. Ja kui tekivad erinevad arusaamad, siis selleks on alati võimalik võtta erapooletu kohus, kes selle asja läbi analüüsib ja annab siis selge vastuse," rääkis Mand.

Rahandusministeerium lubab dokumendid ette valmistada võimalikult kiiresti, et valitsus saaks vabatahtliku ühinemise ringist välja jäänud omavalitsuste suhtes otsuse langetada juba enne 15. juunit.