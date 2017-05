Helme: iga riigi tekitatav kulu ei ole investeering

Martin Helme rõhutas, et ta ei ole eelarvedefitsiidi vastane põhimõtte pärast ja vajadusel võib võtta nii laenu kui kasutada varusid, kuid ta on vastu sellele, mis praegu toimub.

"Valitsus räägib suurtest investeeringutest, tegelikult investeeringute maht väga palju ei kasva," ütles Helme, väites, et lihtsalt jooksvate kulutuste maht on suureks aetud ja seda näidatakse investeeringuna.

"Investeering on see, kui paned raha sisse ja see tuleb tagasi. See, mida valitsus nimetab investeeringuks, on tegelikult kulu."

"Meil riigieelarves on raiskamist väga palju. Reeglina see ei ole investeering - investeering on see, kui paned raha sisse ja see tuleb tagasi. See, mida valitsus nimetab investeeringuks, on tegelikult kulu. Palun ärge nimetage seda investeeringuks, kui klapitatakse strukturaalses miinuses haigekassat," ütles Helme. "See on tegelikult silmamoondus, lihtsalt aetakse eelarve lõhki."

Helme lisas, et selle tagajärjel on maksulagi kätte saadud ning jätkub majanduse surnukspigistamine - puudujääk üha kasvab, mille tulemuseks uued maksutõusud, mis viivad riigi majanduse lootusetusse spiraali.

Hanno Pevkur (RE) leidis, et laenamine on nagu püksipissimine - alul on hea ja soe, kuid mõne aja pärast hakkab külm. "Külm" jõuaks tema hinnangul kohale paari aasta möödudes. Pevkur selgitas, et suured laenud tingivad kõrge maksukoormus, mistõttu tuleks laenata võimalikult vähe, et hoida maksud võimalikult madalal.

Jaanus Karilaid (KE) sedastas Äripäeva ülevaadet, millest selgus, et suurima maksuhüppe tegi Andrus Ansipi aegne Reformierakonna juhitud valitsus.

Aivar Kokk (IRL) leidis, et kahe-kolmeprotsendilise majanduskasvu juures on ülekuumenemise jutt rumalus ning laene tulebki investeeringuteks võtta.

Andres Herkel (VE) hoiatas IRL-i, et nad reedavad laenuvõtmise vajaduse jutuga kõiki põhimõtteid, mis Eestile varasematel aastatel edu on toonud. Tema hinnangul tuleks saavutada see, et noored sooviksid saada ettevõtjateks, mitte ametnikeks - kui eelistatakse mugavat äraolemist riigiametis, on järelikult ettevõtluskeskkonnaga midagi viltu ja seda peaks parandama.

Liisa Oviir (SDE) uskus, et motivatsiooni aitaks tõsta ettevõtlusõpe alates esimesest klassist.

Helme hoiatas, et Eesti majanduses puudub plaan, valitsus sahmib tühja ning läheneb jõudsalt sotsialistlikele Põhjamaadele, kus riik jagab 40 protsenti inimeste maksurahast neile teistpidi ümber, mispeale Karilaid leidis, et Eesti majandusel on vaja Põhjamaadele järele jõuda ning raha tuleb suunata tervishoidu, haridusse ja taristusse.

Kokk leidis, et viimaks ometi teeb Eesti oma majanduses neid asju, mis Reformierakonna juhtimise ajal tegemata jäid.