USA hakkab tarnima Süürias sõdivatele kurdidele relvi

Süüria Demokraatlikkesse Jõududesse (SDF) kuuluvaid kurde varustatakse selleks, et aidata ISIS nende tugipunktist Raqqast välja tõrjuda, vahendas BBC kaitseministeeriumi pressiesindaja sõnu.

Ta lisas, et USA on teadlik sellest, et Türgile niisugune samm ei meeldi.

Türgi hinnangul on kurdi mässulised terroristid ning tahab takistada neil Süürias territooriumi võita.