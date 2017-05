USA president vallandas FBI direktori James Comey

"USA president kiitis heaks justiitsministri ja asejustiitsministri soovituse seoses Föderaalse Juurdlusbüroo direktori vallandamisega," ütles Valge maja eestkõneleja Sean Spicer.

"Uue juhi otsingud on juba alanud," lisas Spicer.

Trump teatas "viivitamatust vallandamisest" Comeyle kirja teel.

"Kuigi ma olen väga tänulik, et informeerisite mind kolmel korral asjaolust, et ma olen uurimise all, siis sellest hoolimata ma nõustun justiitsministeeriumi hinnanguga, et te ei suuda büroo juhtimisega efektiivselt hakkama saada," seisis Trumpi kirjas.

"On esmatähtis, et me leiaksime FBI etteotsa juhtkonna, mis taastaks inimeste usalduse büroo vastu julgeoleku ja turvalisuse tõhusa tagajana," lisas Trump.

Comey nimetas 2013. aastal ametisse ekspresident Barack Obama ja tavaliselt kestab FBI juhataja ametiaeg kümme aastat.

Comey oli aktiivselt segatud presidendivalimistesse

Comey ütles nädal tagasi kolmapäeval senati õiguskomisjonis küsimustele vastates, et tema arvates olnuks sel katastroofilised tagajärjed, kui ta oleks hoidnud kongressi valimiste eel teadmatuses presidendikandidaadi Hillary Clintoni e-kirjade juurdluse uutest arengutest.

Comey sõnas oma samme kirglikult õigustades, et tal läheb lausa süda pahaks, kui ta mõtleb, et tema tegevus võis mõjutada valimisi, mille võitjaks tuli vabariiklane Trump. Comey toonitas senati õiguskomisjonile ühtlasi, et FBI ei saa arvestada sellega, kas tema tegevus tuleb poliitikutele kasuks või kahjuks.

"Ma ei saa sekundikski selle peale mõelda, kelle poliitilist tulevikku see mõjutab ja kuidas," rõhutas Comey. "Me peame endalt küsima, kuidas on õige talitada ja siis nii tegemagi."

FBI juhi sõnul oli tal Clintoni juhtumiga potentsiaalselt seotud e-kirjade leidmisest teada saades kaks võimalust.

Comey teadis, et kongressi teavitamine 11 päeva enne presidendivalimisi oli tavatu käik, kuid vaikimine olnuks "katastroofiline", eriti kuna ta oli vande all kinnitanud, et uurimine on lõpule jõudnud.

Comey kinnitas samas ühtlasi, et tema hinnangul on Venemaa ikka veel segatud USA poliitikasse.

Comey ütles senati õiguskomisjonis küsimustele vastates, et Venemaa annab redupaika küberkurjategijatele. Vastates vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami küsimusele, sõnas Comey, et ta usub, et Venemaa on endiselt segatud Ameerika poliitikasse.

FBI uurib siiani võimalikke kontakte president Donald Trumpi valimiskampaania ja Venemaa vahel. Comey avaldas ka veendumust, et Venemaa vastutab USA demokraatide rahvuskomitee arvutisüsteemi häkkimise eest.

Trump on avaldanud kahtlust nende väidete suhtes. Venemaa ametnikud on eitanud seotust.

Demokraatide hinnangul oli Comey vallandamine viga

Senati demokraatide juht Chuck Schumer nimetas teisipäeval suureks veaks USA presidendi Donald Trumpi otsust vallandada Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor James Comey.

"Varem pärastlõunal helistas president Trump mulle ja teatas, et vallandab FBI juhataja Comey. Ma ütlesin presidendile, et kõige austuse juures on see suur viga," ütles Schumer ajakirjanikele.

Schumer koos mitmete demokraatidest kolleegidega on nõudnud sõltumatut komisjoni, mis uuriks Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse ja Trumpi kampaaniameeskonna sidemeid Venemaaga.