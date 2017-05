Tööandjad: ettevõtjad andsid valitsusele senini negatiivseima hinnangu

Seekord pole vahet, millises sektoris ettevõte tegutseb, sest hinnang valitsuse tegevusele on negatiivsemaks muutunud kõikides valdkondades.

Veel kolm kuud tagasi oli negatiivselt häälestatud ettevõtjaid 38 protsenti vastanutest.

"Samas turu olukord ja ärilised võimalused ettevõtjate arvates aina paranemas ning nende hinnang üleüldisele majandusolukorrale paranes koguni kolmandiku võrra," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu analüütik Raul Aron.

"Auke on vähemalt kuus ja nende nimeks on maksutõusud: panditulumaks, uus pakendiaktsiis, maagaasi aktsiisitõus, teedemaks veokitele, magustatud jookide maks ja krediidiasutuste kasumi avansiline tulumaks on valitsuses või riigikogus hetkel käsitusel olevad ja ettevõtjate konkurentsivõime pihta löövad muudatused. Ettevõtjad leiavad, et valitsus on asunud jõuliselt lammutama lihtsat ja läbipaistvat maksusüsteemi ning sõbralikku ettevõtluskeskkonda, mis on olnud Eesti trumbid," ütles Aron.

Tema sõnul oleks majanduskasvu kiirenemiseks ja pikaajalise positsiooni parandamiseks ettevõtjatel vaja rohkem investeerida ja arendada, kuid selleks on praegu liiga palju ebakindlust.

Tööandjate majandusspidomeetriga mõõdab keskliit ettevõtjate hinnangut majanduse olukorrale ja rahulolu valitsuse tegevusega ettevõtluskeskkonna parandamiseks.

Küsitluse viib läbi konjunktuuriinstituut Euroopa sotsiaalfondi toetusel.