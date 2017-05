Ekovir tahab Tallinnas prügiveo hindu tõsta

Ekovir soovib, et linn tõstaks jäätmeveo hindu, mis määrati kindlaks riigihanke tulemusena, kirjtuab Postimees.

Tallinna jäätmekäitluse eest vastutav abilinnapea Arvo Sarapuu on seisukohal, et tegemist on väljapressimisega.

"Minu meelest on see üsna ülbe ja organiseeritud tegevus turgu valitsevate ettevõtete poolt, millele poliitikud on andnud seadusemuudatustega tuge. Ja mis siis linnal nüüd teha on? Üks variant on nõustuda monopoolsete ettevõtete hinnasurvega, teine võimalus on osta prügiautod ja hakata ise jäätmeid vedama," märkis ta.

Tallinna linnavalitsuse allasutus Tallinna Jäätmekeskus on juba alustanud viie prügiautoga kesklinna piirkonnas prügi vedamist, peale seda kui linnavalitsus ja prügifirma Ragn-Sells lõpetasid prügiveolepingu.

Ekoviri juhatuse liige Viktoria Tsventarnaja ei soovinud lehele taotlust kommenteerida.