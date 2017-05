Valitsus kiitis heaks täiendava pakendimaksu

Eelnõu eesmärgi, 15-20 miljonit eurot riigieelarvesse, plaanitakse saavutada pakendiaktsiisi kaheastmeliseks muutmise kaudu. Tulevikus hakatakse maksustama pakendite turule toomist ning jätkatakse kehtiva sihtarvudeni taaskasutamata jäetud pakendi maksustamisega.

Turule toomise aktsiisi tasub see, kes selle Eestis esmakordselt kättesaadavaks teeb ning kuna see ei ole seotud pakendi taaskasutamisega, ei kehti sellele ka vastavad vabastused. Maksuperiood on kvartal. Eestis turule lastud pakendile kohaldatavad määrad saadakse sihtarvudeni taaskasutamata jätmise määrade korrutamisel koefitsiendiga 0,1. Näiteks sihtarvudeni taaskasutamata plasti puhul on 3 eurot kilogrammi kohta, metalli puhul 2,5 eurot kilogrammi kohta ja puidu puhul 0,3 eurot kilogrammi kohta.

Lisaks muudetakse eelnõuga pakendi turule toomise andmete esitamise korda. Pakendiettevõtja hakkab esitama andmeid turule toodud pakendi kohta pakendiregistrile. Pakendi taaskasutamisega seotud aruandluse ning pakendiregistrile andmete esitamise nõuded jäävad taaskasutusorganisatsioonide jaoks samaks.

Deklareerimise lihtsustamiseks hakkab pakendiregistri ja e-maksuameti andmete vahetus toimuma üle x-tee. Luuakse võimalus, et ettevõtja ei pea maksu- ja tolliametile eraldi pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitama, vaid maksuhaldur saab andmed Keskkonnaagentuuri pakendiregistrist, mille alusel luuakse eeltäidetud aktsiisideklaratsioon.

Plaanitavat maksutõusu on kritiseerinud erinevad ettevõtjate esindusorganisatsioonid kui ka MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Kriitikud on välja toonud, et selline maksutõus tõenäoliselt pakendite kasutamist ei vähenda, kuid suurendab halduskoormust ja pettuseriski.

Seadus on plaanitud jõustuma 1. jaanuaril 2018