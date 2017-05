Töövõimereform jätab kutsehaiged hüvitiseta

Seoses töövõimereformiga ei määra töötukassa enam kutsehaigetele ja tööõnnetuses kannatanud inimestele töövõime kaotuse protsenti, kuid ilma protsendita ei saa töövõimetuse põhjust tõendada ja nii jääb inimene tööandja hüvitisest tihti ilma, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Eesti Kutsehaigete Liidu sõnul oleks praeguses olukorras vaja tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustust, mida 24 aasta jooksul pole aga suudetud seaduse tasemel välja töötada.

Sotsiaalministeeriumi töökeskkonna juht Seili Suder ütles, et töövõimereformi rakendumisega ei muutu tööandja kohustus hüvitada töötajale tööst põhjustatud tervisekahjustusest tekkinud kahju.

Eesti Kutsehaigete Liidu juhatuse liige Aleksander Nukka ütles, et protsendi kaotamisega võeti töötajalt juriidiline võimalus tööülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustust tõestada ja selle põhjal hüvitist nõuda.

Nii ei jäägi kannatanul täna midagi muud üle, kui hüvitise saamiseks tööandja vastu kohtusse pöörduda, mis omakorda on aeganõudev ja kulukas protsess.

Seetõttu on Nukka sõnul vajadus tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse järele suurem kui kunagi varem, sest see tagaks nii tööandjale kui ka töötajale kindlustunde, et tööõnnetuse või kutsehaiguste korral on osapoolte huvid kaitstud.

Suderi sõnul on juba Eestis riiklik sotsiaalkindlustussüsteem olemas ning kas ja mis ulatuses peaks riik hüvitama täiendavad kulud, on arutelu koht.

Sotsiaalministeerium on analüüsimas erinevaid lahendusvõimalusi, sest täiendavate kulude hüvitamine vajab paratamatult ka täiendavaid lisavahendeid.