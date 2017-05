Vene välisminister Lavrov kohtus Washingtonis Tillersoni ja Trumpiga

Lavrov kohtus varem ka oma USA kolleegi Rex Tillersoniga, kes käis aprillis omakorda visiidil Moskvas, kus sai kokku riigipea Vladimir Putiniga, vahendasid Reuters ja Politico.

20. jaanuaril ametisse asunud Trumpi jaoks oli see seni kõige kõrgetasemelisem kohtumine Venemaa esindajaga.

USA ametnike sõnul oli kohtumisel kavas arutada nii kahepoolseid suhteid, Süüria olukorda kui ka muid rahvusvahelisi küsimusi. Varem teatas välisministeerium, et Lavrov ja Tillerson peaksid rääkima "Ukrainast, Süüriast ja kahepoolsetest teemadest".

Praeguste plaanide kohaselt peaksid Trump ja Putin kohtuma esimest korda juulis Hamburgis, kus toimub G20 tippkohtumine.

This morning, Secretary Tillerson is meeting with #Russia's Foreign Minister Lavrov at the State Department. pic.twitter.com/w4uw9hsWAr — Department of State (@StateDept) May 10, 2017

Koos Tillersoniga ajakirjanike ees olles leidis Lavrov aega "kommenteerida" Trumpi äsjast otsust vallandada Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht James Comey.

Reporter: Does the Comey firing cast a shadow over your talks?



Lavrov: "Was he fired? You're kidding." https://t.co/EA1e2llZNx — CNN (@CNN) May 10, 2017

Kohtumine Trumpi ja Lavrovi vahel oli USA ajakirjanikele suletud, kuid fotosid kohtumiselt postitasid selle toimumise ajal oma Twitteri-kontole Venemaa suursaatkond Ameerika Ühendriikides ja Venemaa välisministeerium.

Ambassador Kislyak and President Trump / Посол С.Кисляк и Президент Д.Трамп pic.twitter.com/Ckkx2YL9KX — Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) May 10, 2017

Lavrov: Venemaa ja USA peavad jätkama koostööd

Venemaa ja USA peavad erimeelsustest hoolimata jätkama koostööd rahvusvaheliste probleemide lahendamiseks, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov kolmapäeval pärast kohtumist Valges Majas Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga.

Lavrovi sõnul leppis ta Trumpiga kokku, et kahe riigi erimeelsusi püütakse lahendada eriesindajate konsultatsioonide kaudu.

Vene välisminister märkis, et ta ei arutanud USA presidendiga Moskva-vastaseid sanktsioone, kuna nende kehtestamine oli Washingtoni ühepoolne samm.

Lavrov lükkas tagasi ka väited Moskva sekkumisest USA sisepoliitikasse.

"Mis puudutab jutte ja kära meie suhete ümber, väljamõeldisi, mis ütlevad, et meie juhime (USA) sisepoliitikat, siis loomulikult oleme me jälginud seda absoluutselt ebanormaalset tausta, millel meie suhted arenevad," ütles Lavrov ajakirjanikele

Trump kiitis kohtumist Lavroviga

USA president Donald Trump kiitis kolmapäeval Valge Maja ovaalkabinetis peetud kõnelust Vene välisministri Sergei Lavroviga ja ütles, et Süüria konflikti lahendamine edeneb.

"Meil oli väga-väga hea kohtumine," ütles Trump. "Me teeme lõpu tapmistele ja surmale (Süürias)."

Lavrov on esimene Vene valitsuse kõrge ametnik, kellega Trump kohtub. Aastaid ei ole ükski nii kõrge Kremli ametnik Valges Majas käinud.

Üldse on välisministri vastuvõtmine presidendi ovaalkabinetis harukordne, harilikult saab see au osaks riigipeadele.

"Ma arvan, et meil läheb Süüria asjus väga hästi, asjad edenevad - see on tõesti positiivne," kiitis Trump pärast kohtumist.