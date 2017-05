IRL-i toetus langes alla valimiskünnise

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks IRL-ile hääle neli protsenti valijatest. Aprillis oli IRL-i toetus Turu-uuringute küsitluses kaheksa protsenti.



Suure languse tegi kuu varasemaga võrreldes ka Keskerakonna toetus. Maikuus toetas Keskerakonda 26 protsenti valijatest, mis on erakonnale madalaim tulemus pärast Jüri Ratase valimist erakonna etteotsa mullu novembris. Kuu varem toetas Keskerakonda 30 protsenti valijatest.



Sisuliselt võrdsele tasemele Keskerakonnaga tõusis mais Reformierakond, keda toetas 25 protsenti valijatest. Kuu varem oli suurimal opositsiooniparteil toetajaid 20 protsenti.



EKRE, Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Vabaerakond sisuliselt säilitasid aprillikuise toetuse. EKRE-t toetas mais 14, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 12, Vabaerakonda kaheksa protsenti valijatest. Seega ei suutnud uue esimehe valimine Vabaerakonna toetust veel tõsta.



Parlamendivälistest erakondadest kogus mais suurima toetuse Eestimaa Rohelised, keda toetas kolm protsenti valijatest.



Esimest korda pärast Jüri Ratase valitsuse ametisseastumist on opositsioonierakondade summaarne toetus suurem kui valitsuskoalitsioonil. Valitsuserakondi toetas kokku 42 protsenti, opositsiooni jäävaid Reformierakonda, EKRE-t ja Vabaerakonda kokku 47 protsenti valijaist.



Turu-uuringute AS küsitles 25. aprillist 9. maini ERR-i uudistetoimetuse tellimusel 1001 inimest nende kodudes. Uuringutulemustes on esitatud nende inimeste arvamused, kes omasid poliitilist eelistust, mis muudab valimistulemused võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti.