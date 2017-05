Corbyn ei suutnud Brexitit puudutavale küsimusele selget vastust anda

Kui BBC ajakirjanik Laura Kuenssberg küsis Corbynilt, kas Ühendkuningriik lahkuks igal juhul Euroopa Liidust, kui leiboristid peaksid võitma 8. juunil toimuvad ennetähtaegsed parlamendivalimised, vastas Corbyn vaid, et valijad saaksid siis "Euroopaga hea lepingu".

Kuenssberg küsis sama küsimust Corbynilt veel neli korda, kuid selget vastust ikkagi ei saanud.

Kui ajakirjanik seejärel päris, kas Corbyn keeldub küsimusele vastamisest, märkis viimane, et "me räägime Euroopaga läbi kaubanduse üle ning selle üle, et kaitsta asju, mida me Euroopa Liidu käest saime".

Erinevalt peaminister Theresa May konservatiividest, kes on läinud valimistele lubadusega viia Brexit igal juhul ja edukalt ellu, ning liberaaldemokraatidest, kes on võtnud selge eesmärgi püüda Euroopa Liidus jätkamise toetajate hääli, on madala reitinguga leiboriste ning nende vastuolulist juhti süüdistatud korduvalt Brexiti asjus ebamäärase positsiooni võtmises.

Näiteks liberaaldemokraadist rahvasaadik Tom Brake nentis pärast intervjuud, et Corbyn ei suutnud vastata otsekohesele küsimusele. "Jeremy Corbyni leiboristid keelduvad andmast inimestele võimalust viimast sõna öelda, ükskõik kui halba Brexiti lepet ka ei pakutaks," rõhutas ta.

Kuenssberg teatas hiljem Twitteris, et Corbyni nõunikud olid talle kinnitanud, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, kui Corbynist peaks peaminister saama.

Aides to Corbyn say 'Brexit is settled' , if JC is PM 'we will leave the EU' — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) May 9, 2017

Corbyn ei kavatse mingil juhul ise tagasi astuda

Üks küsimus, millele Corbyn käesoleval nädalal aga vägagi selge vastuse suutis anda, puudutab tema enda jätkamist erakonna eesotsas.

Esmaspäeval Buzzfeedis ilmunud intervjuus kinnitas ta, et ei astu parteijuhi kohalt tagasi ning et 8. juuni valimiste tulemus seda otsust ei mõjuta.

"Mind valiti selle partei juhiks ning selle partei juhiks ma ka jään," lausus Corbyn ja lisas, et mõtleb seda tõsiselt, kui räägib valimiste võitmisest.

Eelmisel nädalal toimunud kohalikel valimistel kandsid leiboristid märkimisväärseid kaotusi, näiteks kaotati kontroll senistes kantsides Glasgow's ja Walesis.

Esmaspäeval avaldatud Guardiani arvamusuuringu kohaselt on peaminister May konservatiivide edumaa leiboristide ees 22 protsendipunkti - tooride eest annaks praegu hääle 49 ja leiboristidele 27 protsenti valijatest.

Corbyn märkis ka intervjuus, et teda ei häiri asjaolu, et suur hulk erakonna tavapäraseid toetajaid on kinnitanud, et nad pole nõud praeguse parteijuhi poolt hääletama.

"See ei häiri mind üldse," selgitas ta. "Mida ma ütleksin, on see, et asi on parteis kui tervikus, nende poliitilistes ettepanekutes, millega me välja tuleme ja see üksik sõnumitooja on see isik, kes annab oma parima, et neid ettepanekuid ellu viia. Mind valiti selle partei juhiks, ma olen selle üle uhke ning ma jätkan selle ülesande täitmist."