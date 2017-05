Viru ja Lõuna ringkonnaprokuratuurid saavad suvest uue juhtivprokuröri

Riigi peaprokuröri sõnul on Ene Timmi tõestanud end võimeka juhina, kellel on pikaajaline kogemus majanduse ja organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalmenetluste juhtimisel.

"Ene Timmi on töötanud õiguskaitseasutustes üle 37 aasta ja ta on oma töö eest pälvinud Eesti presidendi teenetemärgi. Tema panust prokuratuuri arengusse on raske alahinnata. Kairi Kaldoja seevastu on nn uue põlvkonna jurist, kes on ennast tõestanud nii kohtuvaidlustes kui ka põhitöö kõrvalt Tartu ülikoolis õppejõuna uute juristide arengusse panustades. Mõlemat kirjeldaksin eelkõige kui eestvedajat ja prokuratuuri arendajat," ütles Perling.

Perling lisas, et uue riigiprokuröri abil soovib prokuratuur veelgi rohkem tähelepanu pöörata rahvusvaheliste majanduskuritegude uurimise võimekusse.

"Mida rohkem meil on kõrgelt kvalifitseeritud ja oma valdkonnale spetsialiseerunud prokuröre, seda kiiremini ja efektiivsemalt saame jälile suurtele rahvusvahelistele majanduskuritegudele, mille avastamise ja kriminaaltulu konfiskeerimise näol anname omapoolse panuse riigieelarve täitmisesse," ütles Perling.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul annavad Timmi muljetavaldav kogemus ja teadmised, Kaldoja võimekus ja Vahingu efektiivsus kindlust, et ringkonnaprokuratuurid saavad endale head juhid ning riigiprokuratuur suurepärase täienduse.

Timmi töötab praegu Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurörina ning on varasemalt töötanud erinevatel ametikohtadel Lõuna ringkonnaprokuratuuris.

Kaldoja täidab hetkel Lõuna ringkonnaprokuröri tööülesandeid. Ta alustas oma prokurörikarjääri 2013. aasta alguses Põhja ringkonnaprokuratuuris, liikudes sealt edasi riigiprokuratuuri.

Vahing töötab praegu Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri ametikohal, olles eelnevalt töötanud nii maksu- ja tolliametis uurijana kui ka riigikohtus nõunikuna.

Täna Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtiv Kaire Hänilene jätkab alates 1. juulist tööd sama prokuratuuri ringkonnaprokurörina ning Margus Gross alustab tööd Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri ametikohal.