Marine Le Peni õetütar ei kavatse parlamenti tagasi kandideerida

Samuti astub ta tagasi Provence-Alpes-Côte d'Azuri piirkonna volikogust, vahendasid Le Figaro, Le Monde jt.

Prantsuse Rahvusrinde jaoks on tegu tõsise tagasilöögiga, sest pärast oma Marine Le Peni kaotust presidendivalimistel loodab erakond saavutada senisest oluliselt parema tulemuse just parlamendivalimistel ning Maréchal-Le Penil oli sellel puhul kandev roll riigi lõunaosas.

Prantsusmaa parlamendivalimised koosnevad kahest voorust ning see on ka põhjuseks, miks paljude poolt paremäärmuslikuks peetud Rahvusrindel on hetkel parlamendi alamkojas vaid kaks rahvasaadikut. Üks neist on just Maréchal-Le Pen.

Maréchal-Le Peni taandumine ei ole probleem ainult parlamendivalimisi silmas pidades, vaid Rahvusrinde jaoks läheb kaduma liider, keda paljud Lõuna-Prantsusmaa valijad toetavad isegi tema tädist rohkem.

Väidetavalt oli Marine'i ja Marioni vahel juba pikemat aega vastasseis, kuid tüli hoiti presidendivalimiste lähenedes avalikkuse eest varjus. Marioni toetajaid on laias laastus peetud konservatiivsema ja religioossema tiiva esindajateks, keda aeg-ajalt häirisid Marine Le Peni katsed laiemale valijaskonnale meeldida ja erakonna varasemaid seisukohti pehmendada.

Le Monde'i teatel on Marine Le Peni tema õetütre otsusest informeeritud. Üks Rahvusrinde liige lausus ajalehele, et Marion Maréchal-Le Pen oli erakonnast lahkumisest juba pikemat aega rääkinud ning et kui ta seda teha tahtis, siis oli praegu õige aeg.

Maréchal-Le Pen ütles ka aprillis Politicole, et ta ei kavatse kogu elu poliitikas olla ning mingil hetkel ta loobub ja hakkab millegi muuga tegelema. Ka oma tädi valimiskampaania ajal ta kinnitas, et võidu korral ta uue valitsuse liikmeks ei hakkaks.