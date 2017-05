Valge Maja: Trump ei otsusta kliimaleppe küsimust enne G7 tippkohtumist

"President on oma meeskonnaga kohtunud juba pikemat aega sellel teemal," kinnitas Spicer teisipäevasel pressibriifingul.

Trumpi administratsioon on Pariisi kliimaleppe asjus otsuse tegemise juba korduvalt edasi lükanud ning allikate kinnitusel on presidendi nõunikud selles küsimuses vägagi erinevatel seisukohtadel, vahendas Politico.

Välisminister Rex Tillerson, kes on kusjuures nafta- ja gaasihiiu ExxonMobil endine juht, ning Trumpi väimees ja mõjukas nõunik Jared Kushner toetavad Pariisi kliimaleppega jätkamist. Keskkonnakaitse agentuuri (EPA) juht Scott Pruitt ja Trumpi nõunik Stephen Bannon aga soovivad, et Washington leppest lahti ütleks. Energeetikaminister Rick Perry ütles aprillis lõpus, et tema ei soovi, et Ameerika Ühendriigid ei lahkuks Pariisi kliimaleppest. Perry arvates tuleks selle üle lihtsalt uuesti läbi rääkida.

Trump ei saa üksi USA-d Pariisi kliimaleppest välja tõmmata, kuid saab alustada protsessi, millega leppe sisu võetakse uuesti analüüsimiseks. Kõige suurem roll sellises protsessis oleks välisministeeriumil.

Pariisi kliimalepe, millele andsid allkirja rohkem kui 100 riiki, sõlmiti ajal, mil USA presidendiks oli Barack Obama. Nii Trump ise kui ka mitu tema administratsiooni liiget on varem avaldanud kahtlust kliimasoojenemise asjus. Kliimasoojenemise skeptikud on kõige rohkem kahelnud suurema osa teadlaste seisukohas, et just inimtegevus avaldab kliimasoojenemisele märkimisväärset mõju.