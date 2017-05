Jüri Mõis valib EKRE ja Reformierakonna vahel

Eile arutas Mõis programmiliste seisukohtade üle EKRE riigikogu fraktsiooni juhi Martin Helmega. Kohtunud on ta ka Reformierakonna poliitikutega.

"Meil on jutud pooleli. Me ei ole mitte milleski kokku leppinud. /.../ Pigem ma olen oma visiooni neile selgitanud," ütles Mõis ERR-i uudisteportaalile.

"Mõlemal on oma tugevad küljed ja mõlemal on minu jaoks probleeme," kommenteeris ta.

"Ma ei lähe niisuguse valimisplatvormiga kaasa, mille seisukohad on minu jaoks vastuvõetamatud. Teine on selline üldine toonus. Et kas inimesed on ärkvel ja tegutsemisvalmis või on nad tülpinud ja tüdinud ja apaatsed," lausus Mõis.

Taavi Aas tundub kõige efektiivsem linnapea

Kolmanda variandina kaaluks Mõis Keskerakonna nimekirjas kandideerimist, millel on tema sõnul Tallinnas tugev meeskond, ent õhk Tallinna linna juhtimises vajaks siiski tuulutust.

"Ühest küljest on Keskerakond siiski väga korraliku meeskonna Tallinnas loonud. Kui ma vaatan linnapeakandidaatide hulgas, kes seni on välja käidud, siis ausalt öeldes Taavi Aas tundub kõige reaalsem ja efektiivsem. Aga teisest küljest on viimasel ajal minu mõte kaldunud sinnapoole, et poliitiline süsteem vajab tuulutust igal tasandil. Nad on hästi kaua oma ametites kõik töötanud ja minu arvates nad vajavad veidi tuulutust. See linna juhtimise õhk vajab lihtsalt vahetust," arutles Mõis.

"Sellepärast olen ma ikkagi praegu kaldunud sinna, et ma Keskerakonna ukse taha koputama ei lähe," märkis ta.

Üksikkandidaadina kaugele ei jõua

"Ma otsin endale mugavat, suhteliselt sõltumatut kandideerimispositsiooni. Ma sellepärast ei lähe üksikkandidaadina, sest Eesti poliitilises süsteemis üldiselt üksikkandidaadina niikuinii kuhugi ei saa," ütles Mõis veel.

Eelmisel nädalal ütles Mõis ERR-ile, et kui ta kandideerima läheb, siis sooviks ta seda teha ilma suurema kärata ja poliitikasse sekkumata. Kolmapäeval üleski ta, et meediakära tema võimaliku kandideerimise ümber on läinud juba liiga suureks.

Mõis ei välistanud varianti, et kui ta sobivat erakonda, mille valimisnimekirjas kandideerida, ei leia, siis võib ta ka kandideerimisest loobuda.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.