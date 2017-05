Pettai: FBI juhi vallandamine oli võimas retooriline võte

Trump vallandas teisipäeval Comey, põhjendades, et mees ei saanud büroo juhtimisega efektiivselt hakkama. Ka heideti Comeyle ette Hillary Clintoni e-kirjade lekkimisega seonduvat, ehkki varem on Trump FBI käitumist just kiitnud.

Vello Pettai ütles ERRi raadiouudistele, et tegemist oli võimsa retoorilise võttega.

"Tuues esile Clintoni e-kirjade skandaali, võimaldas see esiteks sellest taas rääkida, kuigi sisuliselt on see juba minevikujuhtum, ja teistpidi ei saa ka teised vabariiklased, kes võib-olla ei kiidaks heaks sellist väga jõulist või isegi natuke kardetavat liigutust, väga midagi öelda, sest ümberringi käib Clintoni aspekt ja see on nende jaoks justkui demokraatide kritiseerimine. Seetõttu on mugav selle varju peituda," selgitas ta.

Põhiküsimus on aga, mis saab pärast Comey vallandamist FBI juurdlusest, mis uurib Trumpi suhteid Venemaaga.

"Seni ta vastutas selle juurdluse läbiviimise eest ja nüüd kes iganes, kes nimetatakse tema asemele, peab selle sama juurdlusega jätkama, aga on määratud ametisse mitte küll otseselt, aga kaudselt selleks, et seda juurdlust peatada. Paratamatult tema töökoht sõltub sellest, kuidas ta edasi seda juurdlust peab või ei pea," märkis Pettai.

Tema sõnul heidab see juurdlusele varju ja me oleme tegelikult veel suurema poliitilise skandaali ees: kuidas ikkagi selle juurdlusega jätkatakse, kas ausalt, tõhusalt ja põhjalikult või jääb kogu Venemaa küsimus edaspidi kongressi kätte, kes peab seadusandliku võimuna seda kõrvalt torkima.

"Aga selge see, et see on nõrgem positsioon, nõrgem relv ja protseduur kui see, mis võiks edasi juhtuda FBIs endas," nentis politoloogiaprofessor.

FBI juhi vallandamine ei ole tavaline. Viimati juhtus see 1993. aastal Bill Clintoni ajal. Üldiselt kestab FBI juhi ametiaeg kümme aastat.

"Antud juhul on lihtsalt kummaline see, et siiani Trump oli kiitnud Comeyt, temaga hästi läbi saanud. Nüüd siis selgub, et siiski oli vaja seda eelmise aasta küsimust kuidagi üles võtta selleks, et teda kõrvaldada. Sellest tulenevalt küsime ikkagi, kas see pole pigem seotud Venemaa juurdlusega kui sellega, mis on toodud ametliku ettekäände või põhjusena," tõdes Pettai.