Haapsalust Tallinna minejatel tuleb hakata sõitma läbi äärelinna

Haapsalu kõige liiklustihedama tänava Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmiku remont algas kolmapäeval ja see toob kaasa olulised muutused Haapsalu liikluskorralduses.

Kui Tallinna poolt Haapsallu suunduv sõidurada jääb kõigile avatuks, siis Haapsalust välja viivat sõidusuunda saab kasutada vaid ühistransport ning sõiduautod suunatakse ümbersõidule Lihula maantee, Tamme ja Kastani tänava kaudu. Selleks on välja pandud ka ajutised liiklusmärgid.

Ristmiku remondiga rajatakse Haapsallusse teine fooridega ristmik. Ehitustööd maksavad ligi 222 000 eurot ja peavad ühele poole saama 8. juuliks.

Haapsalu linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti Tõnu Parbuse sõnul on tööde graafik selline, et juuniks, mil Haapsalus algavad suuremad suveüritused, loodetakse olla nii kaugel, et asfalt on maas ja ristmiku saab avada ürituste ajal ajutiselt mõlemas suunas.

Rahvarohkemate sündmuste puhul plaanib linn teha koostööd ka politsei ja turvafirmaga, et liiklus oleks sujuvam.

Vaata ka artikli juures olevast videost, kuidas näeb välja ümbersõit autojuhile, kes on jõudnud Rohuküla sadamast Haapsalu kesklinna Tallinna ja Lihula maante ristmikule ja tahab sõita edasi pealinna poole.