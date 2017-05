USA asub Süüria kurdidele relvi tarnima, Türgi on kriitiline

Pentagon teatas, et USA on lubanud toimetada Süüria kurdide üksustele relvi, sealhulgas raskerelvastust, mis on vajalik "selge võidu kindlustamiseks" äärmusrühmituse ISIS "pealinnas" Raqqas.

Kaitseministeeriumi teatel antakse relvad Süüria kurdide omakaitseüksuse YPG käsutusse ning otsusel on ka president Donald Trumpi heakskiit, vahendasid Reuters ja Yle.

USA otsus kurdidele relvi anda pingestab Ameerika Ühendriikide ja Türgi suhteid, sest Ankara peab YPG-d keelatud Kurdistani Töölispartei (PKK) Süüria haruks. PKK-d peavad lisaks Türgile terrorirühmituseks ka USA ja Euroopa Liit. PKK-ga on Türgi valitsus sõdinud alates 1980. aastate algusest ning viimastel aastatel on konflikt oluliselt intensiivsemaks muutunud. Türgi on ka varem USA-d YPG toetamise eest teravalt kritiseerinud, kuid USA peab Süüria kurdide omakaitseväge üheks oma olulisemaks liitlaseks piirkonnas.

YPG-l on kurdi-araabia liitlasvägedes ehk Süüria Demokraatlikes Relvajõududes (SDF) kandev osa ning just nende üksused on praegu liikumas ISIS-e peamise kantsi Raqqa suunas.

Ka Türgi on seadnud eesmärgiks Raqqa vallutamise ja ISIS-e hävitamise, kuid nad on seni ühisest pealetungist keeldunud just nimelt YPG osaluse tõttu. Türgi soovib, et Raqqa operatsiooni võtaksid üle nende poolt toetatud opositsioonijõud, kuid USA on olnud skeptiline juba seetõttu, et USA arvates pole Türgi poolt toetatud mässulisi piisavalt palju ning ka nende väljaõppe olevat puudulik.

"Me oleme väga teadlikud Türgi partnerite julgeolekuküsimustest," rõhutas Pentagoni pressiesindaja Dana White. "Ma tahan rahustada Türgi rahvast ja valitsust ja kinnitada, et USA on pühendunud sellele, et takistada uute julgeolekuriskide tekkimist ja kaitsta oma NATO liitlasi."

Otsus kurdide vägedele relvastust anda tehtu vaid mõni tund pärast seda, kui kaitseminister James Mattis kohtus kõrge Türgi ametnikuga Taanis ISIS-e vastase koalitsiooni töökohtumisel. Järgmisel peaks Türgi president Recep Tayyip Erdogan saabuma Washingtoni kolleeg Trumpiga kohtuma.

Seda, milliseid relvi kurdidele antakse, pole USA ametlikult täpsustanud.

Ankara kommenteeris USA otsust teravalt

Välisminister Mevlut Cavusoglu teatas kolmapäeval, et iga relv, mis jõuab YPG kätte, ohustab Türgit.

Montenegros visiidil viibiv Cavusoglu rõhutas ajakirjanikele, et YPG näol on tegu samasuguse terroriorganisatsiooniga nagu PKK ja et USA on sellest teadlik.

Välisministri sõnul on president Erdoganil kavas sellel teemal kindlasti rääkida järgmisel nädalal Trumpiga kohtudes.

Asepeaminister Nurettin Canikli ütles varem, et Türgi loodab, et USA YPG toetamisest loobub ning et Ankara jaoks Süüria kurdide toetamine NATO liitlase poolt vastuvõetamatu.

Süüria kurdide omakaitsevägi YPG kiitis kolmapäeval Washingtoni otsust neile relvastust tarnida ning kinnitas, et see samm annab ISIS-e vastases võitluses kiireid tulemusi.

YPG on veendunud ka selles, et nad saavad nüüd terrorismivastases võitluses olulisemat rolli mängida.

"Me usume, et praegusest hetkest alates ja pärast seda ajaloolist otsust, mängib YPG jõulisemat, mõjukamat ja otsustavamat rolli terrorismivastases võitluses ja teeb seda kiires tempos," selgitas YPG kõneisik Redur Xelil.

YPG on varem korduvalt kutsunud Ameerika Ühendriike üles endale rohkem relvastust tarnima.