Juba tänavu märtsist rakendatakse Tallinna halduskohtus, Tallinna ringkonnakohtus ja riigikohtus teatud liiki kohtuasjades digitaalselt kohtumenetlust ning kogu menetlus loamenetluse asjades on digitaalne, ütles justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik ERR-ile.

Tema sõnul ei moodusta kohus paberkandjal kohtuasja toimikut ning dokumendid esitatakse kohtule elektrooniliselt ehk peamiselt avaliku e-toimiku kaudu või e-postiga, kohus koostab dokumendid elektrooniliselt ning muuhulgas allkirjastab elektrooniliselt ja saadab menetlusosalistele elektrooniliselt.

"Kohtuasja andmed registreeritakse kohtute infosüsteemi ning nende sirvimiseks ning nendega töötamiseks on eraldi infosüsteem ehk digitaalne kohtutoimik, mida kasutavad kohtud ja menetlusosalised," selgitas Aavik.

Nii on käivitatud pilootprojekt osa plaanist muuta kahe aasta jooksul kogu halduskohtumenetlus digitaalseks ning lisaks halduskohtumenetlusele on plaanis paberivaba kohtumenetlust rakendada järkjärgult tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalkohtumenetluses.

"Peamine eesmärk on vältida elektrooniliselt tekkivate dokumentide ja andmete printimist üksnes kohtutoimiku moodustamiseks. Digitaalse kohtumenetluse rakendamine väiksemas mahus võimaldab kohtutel teha vajalikud muudatused töökorralduses ning arendada infosüsteeme, et need toetaksid töökorraldust," märkis Aavik.

Ministeerium taotles projekti jaoks lisaraha

Justiitsministeerium taotles riigieelarvest projekti tegevuste jaoks riigieelarvest lisavahendeid ühekordse investeeringuna 217 000 eurot ning iga-aastase püsikulu suurendamist 35 000–40 000 euro võrra.

Lisaraha eest vahetatakse välja kõikide kohtunike ja kohtujuristide kasutuses olevad lauaarvutid rendiperioodi lõppemisel riistvara komplekti vastu, mis koosneb sülearvutist, dokist ja vähemalt ühest kuvarist.

Kohtute istungisaalides luuakse võimalused istungite arvutikirjas protokollimine asendada istungite salvestamisega ning luuakse kohtunikele ja menetlusosalistele võimalused töötada istungil digitaalse kohtutoimikuga.

Taotluse kohaselt on 217 000 eurot planeeritud helisalvestusseadmete ja muude istungisaali mõeldud riistvara soetamiseks.

Tänavu sügisest on plaanis piloteerida paberivaba kohtumenetlust osaliselt ka tsiviilkohtumenetluses.