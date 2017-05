Ansip: hinnatõusu ei tohiks seostada rändlustasude kaotamisega

Järgneb intervjuu EL-i digitaalse ühisturu asepresidendi Andrus Ansipiga.

Eestis on praegu põhiteema Teie digitaalsest paketist eelkõige mobiilihinnad, mobiilioperaatorid valmistuvad juuniks ja on ka hindu tõstnud. Mingis mõttes on juhtunud see, mida Te ütlesite, et mingil juhul ei juhtu, et need, kes kodus istuvad ja räägivad ainult naabritega maksavad mingil määral reisijate tasud kinni.

Ma olen vaadanud Telia pakette Eesti puhul ja gigabait läheb odavamaks ja ma usun sellesse, et veel mõnda-mõnda aega telekomiteenuste hinnad inimestele muutuvad odavamaks, teenused muutuvad inimestele järjest kättesaadavamaks. Ega me seda rändlustasude kaotamist ju nüüd siis raksuga ära ei teinud. Alustati protsessiga 2009, aga möödunud aasta maist tõepoolest need rändlustasud kahanesid 75 protsenti ja see oli inimeste rahakotile väga tuntav. Kuid enne veel, kui me nüüd täiesti ära kaotame need rändlustasud, siis tuleb öelda seda, et võrreldes 2009. aastaga, kus alustati nende tasude kaotamisega, on rändlustasusid kõneminutitele ja SMS-sõnumitele alandatud 92 protsenti, andmetele koguni 96 protsenti ehk siis valdav osa rändlustasudest on juba läinud enne 15. juunit käesoleval aastal ja need, kes toovad rändlustasude kaotamise ettekäändeks hindade tõusule, need ilmselt päris sada protsenti tõtt ei räägi.

Aga need inimesed, kes kodus on ja ei reisi, vaatavad, et mobiilihind ikkagi tõuseb mingil määral kodus olles ja vaatavad härra Ansipi otsa.

Nad pigem võiks vaadata oma teenusepakkuja otsa, sest senine praktika on näidanud, et alati, kui rändlustasusid on alandatud, siis alati on ka neid operaatoreid olnud, kes on öelnud, et nüüd on lõpp, et nüüd peavad need inimesed, kes mitte kunagi väljapoole oma koduriiki ei reisi, hakkama kinni maksma nende inimeste arveid, kes on piisavalt rikkad, et kusagil teistes EL-i liikmesriikides käia ja seal mobiilseid sidevahendeid kasutada, kuid alati, kui see järjekordne rändlustasude kärpimine on läbi viidud, siis on operaatorid öelnud, et jah, ei juhtunudki see kõige halvem, me kaotasime küll kasumimarginaalides, kuid kuna käibemahud kasvasid hüppeliselt, siis oli see otsus meile päris kasulik. Ma usun, et ka seekord saab olema samamoodi.

No hetkel need hinnad siiski tõusevad mingil määral.

Kellel tõusevad ja kellel ei tõuse ja kellel hoopis langevad. Vaatasin veel kord telekomihindasid Eesti puhul ja Telia hinnad, arvestades gigabaidi maksumust, on langustrendis, mitte kasvutrendis.

Kolleegid ajakirjanikud on seal igasuguseid võrdlusi teinud ja pealkirjad on ikkagi sellised, et üks-kaks eurot pakettide hinnad tõusevad praegu juunis.

Tasub üle rehkendada, mis nimelt tõuseb ja alati on võimalik ka paketti vahetada. Kui gigabaidi hind alaneb, siis minu jaoks on see väga selge sõnum sellest, et vähemalt mõnel mobiilioperaatoril seoses rändlustasude kaotamisega ka Eestis hinnad ei tõuse. Aga muidugi me peame aru saama ka sellest, et operaatorid on erinevates olukordades. Mõned on suured, nende läbirääkimisjõud on Euroopas ka väga tugev, nad suudavad partneritega läbi rääkida heades hulgihindades ehk siis Eestis tegutsev operaator annab suisa garantii näiteks oma Saksamaal tegutsevale partnerile, et kui see nõustub odavamate hindadega, siis ta garanteerib, et absoluutmahtudes tulud Saksamaa partneril kasvavad kuna andmemahud, mida tarbitakse, kasvavad.