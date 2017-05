Uuring: Merkel saaks valitsuskoalitsiooni ka ilma sotsideta kokku

Praegu moodustavad Saksamaa valitsuskoalitsiooni Merkeli Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle Baieri sõsarpartei ehk Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) ning Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD). Samas on nii CDU/CSU kui ka SPD enne valimisi teatanud, et ei soovi enam oma põhikonkurendiga nn suurt koalitsiooni jätkata.

Sterni ja RTL-i tellitud arvamusküsitlusest selgub, et kui valimised toimuksid täna, saaksid CDU/CSU 36, Vaba Demokraatlik Partei (FDP) seitse ja rohelised (Bündnis 90/Die Grünen) seitse protsenti häältest, mis annaks parlamendis ehk Bundestagis valitsemiseks vajaliku enamuse, vahendas Politico.

Sellisele stsenaariumile föderaaltasandil viitab ka asjaolu, et niisuguse koosseisuga koalitsioon on praegu moodustamisel Schleswig-Holsteini liidumaal, kus eelmisel nädalal toimunud valimistel saatis edu eelkõige just Merkeli parteid.

Euroopa Parlamendi endise presidendi Martin Schulzi juhitud sotsiaaldemokraadid saaksid eelpool mainitud uuringu kohaselt 29 protsenti häältest.

Vasakäärmuslik Vasakpartei (Die Linke) saaks omakorda kaheksa ja paremäärmuslikuks peetud protestipartei Alternatiiv Saksamaale (AfD) seitse protsenti häältest.

Uuringus tuli välja ka see, et Schulzi toetus tema erakonna sees langes nädalaga 74 protsendilt 67 protsendi peale. Merkeli toetus tema parteis aga püsib endiselt 90 protsendi peal.