Leedo kaebus Euroopa Komisjonile ootab senini lahendust

Väinamere Liinide mullu suvel esitatud kaebuse kohaselt andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2014. aasta sügisel keelatud riigiabi osaühingutele TS Laevad ja TS Shipping, et nad mandri ja suursaarte vahelise liiniveo hanke tingimata võidaksid.

Majandusministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles ERRile, et ministeerium on alates eelmisest aastast, mil Leedo firma Euroopa Komisjonile kaebuse esitas, komisjoniga kirjavahetust pidanud.

"Viimase vastuskirja saatsime komisjonile 2017. aasta jaanuaris, kus vastasime nii Väinamere Liinid OÜ kaebuse täienduses tõstatatud etteheidetele kui ka komisjoni küsimustele," selgitas Linnamägi.

Ta lisas, et ministeerium soovib, et see vaidlus saaks lahendatud ja on ka edaspidi igati valmis koostööks asjaolude väljaselgitamisel.

"Senini komisjonilt täiendavaid küsimusi või otsuseid saadetud ei ole," nentis Linnamägi.

Euroopa Komisjonist vastati ERRi küsimusele, millised on arengud kaebuse arutamisel ja kas seda mõjutab ka halduskohtu värske otsus jätta rahuldamata Leedo kahjunõue Eesti riigi vastu, lakooniliselt, et komisjon on kaebuse kätte saanud ja annab sellele hinnangu.

Eelmisel reedel otsustas halduskohus, et ei rahulda Väinamere Liinide nõuet saada majandusministeeriumilt 23,9 miljonit eurot hüvitist ettevõttele tekitatud kahjude eest. Eelnevalt oli kaebuse rahuldamata jätnud ka riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO).

Leedo on varem öelnud, et kui Euroopa Komisjon peaks leidma, et Eesti on parvlaevahankes eksinud, esitab ta omakorda riigi vastu nõude summas 97-98 miljonit eurot.